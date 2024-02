Gina Matache, mama Deliei, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din România. Recent, ea a făcut o declarație legată de viața personală. Mama Deliei este cunoscută pentru sinceritatea sa și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume.

Într-adevăr, doamna Matache este primită cu brațele deschise oriunde merge pentru a întreține atmosfera cu muzica sa.

Recent, însă, artista a luat o decizie radicală, exprimându-și disponibilitatea de a iubi din nou. Această mărturisire denotă că se simte mai pregătită ca niciodată să își deschidă inima către o nouă relație.

După despărțirea de Ion Matache, mama Deliei a declarat că este pregătită să își refacă viața alături de un alt bărbat. Cu toate acestea, femeia și-ar dori ca următorul ei partener să fie mai tânăr decât ea. De menționat că, în prezent, cântăreața de muzică populară are 61 de ani.

Gina Matache și fostul său soț, tatăl Deliei, au divorțat acum mai mulți ani. Atunci, acesta din urmă a decis să se călugărească. Totuși, la începutul anului 2018, el s-a întors acasă din cauza unor probleme de sănătate.

Curios pentru mulți, el nu s-a mutat singur, ci locuiește cu fosta sa soție. Chiar și acum, la șase ani distanță de la acea revenire, Gina și Ion Matache stau împreună în același apartament. Cei doi s-au pus de acord cu această situație.

”El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo, ce era să facă? Ăsta este adevărul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia.

Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur. Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart, două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii.

Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, a precizat Gina Matache.