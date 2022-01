Care este de fapt planul lui Klaus Iohannis pentru România? Adrian Năstase: Ne conduce spre un statut de semi-colonie

Fostul premier al României l-a criticat dur pe actualul șef al statului și a spus că „dependența noastră de exterior, din punct de vedere strategic dar și economic ne conduce, inexorabil, spre un statut de semi-colonie”.

„Se incheie inca un an dificil. Cum va fi oare viitorul? Pandemia pare un blestem care ne va urmari si in perioada urmatoare. Crizele din economie si cele sociale se vor agrava. In plus, incomunicarea va amplifica faliile din societate. In jurul nostru, marle puteri isi vor continua jocurile strategice ce vor afecta, inevitabil, si tara noastra.

Ce am inteles din crizele desfasurate in 2021? Probabil ca am inteles – cei mai multi dintre noi – ca fara un guvern relativ stabil ar fi greu sa supravietuim. Da, dar cei din tribuna se gandesc deja la alegerile din 2024. Anul care incepe va fi dificil. Multi considera ca se poate face o resetare la zero. In realitate, deciziile ce vor fi luate vor continua tot molozul neimplinirilor din ultimile decenii, indiferent de asteptarile cetatenilor/votanti”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Intelectualii lui Băsescu au otrăvit terenurile culturale

De asemenea, acesta l-a criticat și fostul președinte Traian Băsescu, punctând că „intelectualii lui au otrăvit terenurile culturale și au plantat sămânța anti-corupției în societate – omorând filonul politic și economic național, în numele globalismului soroșist”.

„Dependenta noastra de exterior, din punct de vedere strategic dar si economic ne conduce, inexorabil, spre un statut de semi-colonie. Lipsa de curaj in reformarea sistemului de educatie va face dificila aparitia unor noi generatii de elite politice si culturale.

„Intelectualii lui Basescu” au otravit terenurile culturale si au plantat samanta anti-coruptiei in societate – omorand filonul politic si economic national, in numele globalismului sorosist.

Iohannis vrea să urmeze calea unor alţi foşti lideri europeni

Iohannis nu-si pune astfel de probleme. Presedintia este pentru el o perioada de ani sabatici, in asteptarea unui job multinational. In definitiv, asa s-a intamplat cu Schroeder, Barosso, Fillon, Kurz. Va mai aduceti aminte de Iulia Timoshenko – eroina lui Basescu – scoasa din inchisoare de UE dupa delapidarea conductelor de gaz din Rusia? Trebuia rasplatita pentru Maidanul de la Kiev din 2004.

Sunt multe lucruri pe care sa ni le amintim la acest nou inceput de cronologie. Dar vom invata din ele? Putem oare sa intelegem ca avem nevoie de curaj pentru a trata cu hotarare problemele grave – cardul de sanatate, ingrasamintele pentru agricultura, de-privatizarea principalelor componente ale infrastructurii energetice, problema redeventelor pentru resursele naturale, impozitarea rationala a multinationalelor cu activitate in Romania, sprijinirea componentei bancare romanestji pentru a ajuta programele de investitii, o reforma a educatiei care sa porneasca de la elevi si nu de la normele profesorilor existenti.

Termenul de suveranism pare a fi interzis tarilor mai mici. El este insa aplicat de marile puteri de secole. In urma cu vreo zece ani, am folost formula „patriotism economic”, propunand masuri de punere in aplicare. Nu s-a intamplat mare lucru. E adevarat, multi au invatat lectia lui Brancoveanu – „capul care nu se pleaca, sabia il taie”… La multi ani!”, a completat fostul premier Adrian Năstase.