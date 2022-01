Fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion afirmă că „anul Marii Trădări se încheie azi” şi că preşedintele Klaus Iohannis „a reuşit să intre în istorie, dar nu ca lider reformator, ci în rândul marilor trădători ai ţării”.

„Anul Marii Trădări se încheie azi. Klaus Iohannis a reuşit să intre în istorie, dar nu ca lider reformator, ci în rândul marilor trădători ai ţării. Rar găseşti în istoria României un personaj care să-şi fi trădat atât de cinic susţinătorii şi principiile pe care le-a promovat prin discursul său. 6,5 milioane de români şi-au pus speranţele în el. Am rezistat în aceşti ani cum am putut: la locul de muncă, în comisiile lui Iordache, în stradă, protestând cu mic cu mare luni în şir, luând gaze si bastoane de la jandarmi, transmiţând semnale de alarmă forurilor internaţionale. Cei mai mulţi am trecut peste lipsa lui de consistenţă, specifică politicianului-plantă, consolându-ne cu ideea că măcar ţine linia corectă, antipesedistă, reformatoare, projustiţie”, a scris, vineri, pe Facebook, Stelian Ion.

Stelian Ion: Iohannis a omorât speranța a milioane de români

El a adăugat că, de fapt, Iohannis a oferit PSD-ului „medalia de partid frecventabil”.

„Ne-am înşelat. Personajul nu este decât un cal troian care, la momentul potrivit, a întors armele împotriva celor care l-au susţinut, oferind PSD ceva mult mai valoros decât orice amnistie: medalia de partid frecventabil. Care a fost motivaţia lui nici nu mai contează. A făcut-o, şi prin asta a omorât speranţa a milioane de români care îşi doreau o ţară mai curată, cu politicieni corecţi, care nu-şi mai bat joc de viitorul copiilor lor. Da, un sigur om, camarila sa şi câţiva epoleţi strâmbi au deturnat votul românilor de acum un an, hrănind astfel şi disperarea celor care au căzut uşor în plasa falsului naţionalism, care nu are nicio legătură cu patriotismul autentic, un naţionalism de tip pesedist, cu discurs retrograd, antijustiţie şi antieuropean”, a susţinut Ion.

Potrivit acestuia, „anul 2022 va trebui să fie anul în care forţele reformatoare din societate să îşi unească forţele şi să înceapă construcţia prin care să fie reparate oalele sparte de PSD si PNL, ducând ţara într-o noua etapă, modernizatoare”.

„Nu, nu este totul pierdut, abia s-a ales grâul de neghină. Fruntea sus, oameni buni! Lucrurile nu vor rămâne asa! La multi ani, sănătoşi!”, a conchis Stelian Ion.