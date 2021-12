Într-o postare pe pagina personală de Facebook, fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea vine cu clarificări referitoare la organizaţia ”O Ţară ca Afară” pe care a fondat-o.

Totodată, el a lanasat și un atac dur la adresa social democraților. Potrivit fostului ministru, organizația sa nu va lucra cu fonduri de asistenţă tehnică din PNRR, proiectele pe care le are în vedere vizând fonduri de la Parlamentul European, aşa cum a menţionat în anunţul privind retragerea sa din conducerea USR. În același timp, el i-a numit pe cei care afirmă toate aceste lucruri ”idioți”.

”Să afirmi că eu am pus consultanţă în PNRR înseamnă să fii idiot. Au fost cereri de la instituţii multe pentru asistenţă şi eu am scos o bună parte dintre ele, o altă parte a fost scoasă de Comisia Europeană. Tocmai, că am limitat asistenţa tehnică. A rămas doar unde au demonstrat lipsa de capacitate de implementare.

Asistenţa tehnică din PNRR e sub 1%. Comparativ cu fondurile europene clasice unde e 7%. Să afirmi că motivul prezenţei acelei finanţări ar fi că să ofer eu consultanţă înseamnă să fii şi ticălos. Nu există consultanţă ca atare. Budăi continuă să demonstreze că este şi idiot şi ticălos”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Cristian Ghinea.

Fostul ministru a subliniat faptul că ministrul Muncii ”face aceste acuzaţii aberante tocmai când anunţă că ia consultanţă (de fapt, asistenţă tehnică, dar semianalfabeţii nu fac diferenţa) de la Banca Mondială pentru legea pensiilor”.

De asemenea, el le-a recomandat social democraților, dând și nume să se calmeze, menționând că doar ei sunt cei care lucrează cu bani publici care ajung să fie furați.

”Fă, mă, tu dacă eşti deştept şi expert: Renunţă la consultanţă şi fă legea pensiilor, că de aia iei salariu! Ca să fie clar, pentru că PSD a dat ordin să perpetueze calomnia asta şi eu nu am site-urile lor slinoase la dispoziţie, rog media să mă întrebe şi pe mine nişte factualităţi care mă privesc. În anunţul retragerii mele din funcţia de vicepreşedinte USR am menţionat explicit Parlamentul European. Care are posibilităţi de finanţare pentru policy.

”Să se calmeze PSD”

Trebuie să fii idiot să înţelegi de aici ”consultanţă din PNRR”. Nicio legătură. Deci, ca să se calmeze PSD, Nistorescu, Chireac şi alţi borfaşi obişnuiţi că dacă lucrezi cu bani publici musai furi: organizaţia O Ţară ca Afară pe care am fondat-o nici nu este eligibilă şi nici nu va lucra cu fonduri de asistenţă tehnică din PNRR”, a mai scris Ghinea.

Fostul minstru a continuat cu un atac dur la adresa lu Marius Budăi, referitor la studiile sale, comparându-se cu acesta. El a adăugat că românii trebuie să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume pentru a nu fi conduși în continuare de ”borfaşi care nu au făcut şcoala la timp”.

”Le spun doar atât: uneori cu borfaşii nu ai altă soluţie (…) limbajul este factual demonstrabil bazat pe realitate. Nu vă faceţi probleme pentru calitatea mesajul de aici, ne adaptăm funcţie de temă (…) În anul în care Budăi termina prima facultate la 36 de ani, la Spiru Haret, eu reveneam în ţară de la un master la London School of Economics. După ce am câştigat o bursă de la guvernul Majestăţii sale promiţând că voi contribui la europenizarea României.

Cred că m-am ţinut de cuvânt şi PNRR este apogeul acestui efort. Chiar va schimba România. Parte din efortul de curăţare a mediului e să şi avem curajul să spunem pe nume unor asemenea exemplare. Suntem conduşi de borfaşi care nu au făcut şcoala la timp, dar încearcă să treacă elevaţi. Eu sunt invers”, a mai scris Ghinea.