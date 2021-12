PSD taie din investiții! Bugetul alocat scade, iar PNL critică dur decizia

Liberalul spune că lucrurile vorbesc de la sine iar „toată filosofia programului nostru de guvernare se bazează pe investiții mari, care să susțină creșterile din sectorul social”. Acesta a ținut să sublinieze că nu există creștere economică „dacă nu ai investiții” și „nu vei avea cum să plătești pensii, salarii mai mari”.

„De ce 7 şi nu 6,7%? Aud zilele acestea poziționări care lasă de înțeles că 6,7 sau 7% buget pentru investiții e tot pe acolo, deci de ce insistă PNL așa tare pe cifra asta care, în fond, nu se schimbă prea mult, conform bugetului adoptat ieri de Guvern.

Poate părea o diferență insignifiantă, dar în sume reale, diferența este undeva la aproximativ 3,4 miliarde lei (6,71% din PIB înseamnă la acest moment 88,8 miliarde lei). Acesta este un aspect, iar al doilea și cel mai important este faptul că acest buget alocat investițiilor SCADE. Or toată filosofia programului nostru de guvernare se bazează pe investiții mari, care să susțină creșterile din sectorul social. Dacă nu ai investiţii, nu ai creştere economică și nu vei avea cum să plăteşti pensii, salarii mai mari, alocații mai mari în viitor. Sistemul nu are cum să fie sustenabil.

Argumentul președintelui PNL pe acest subiect a fost mai clar de atât. El spune: procentul de 7% din PIB pentru investiții este legat de pachetul social pe care l-a propus PSD. Pensiile și alocațiile creșteau și în programul propus de PNL, dar PSD a cerut mai mult, iar ca să dai mai mult, trebuie să investești mai mult.

Și cred că aici lucrurile vorbesc de la sine, nu mai trebuie să adăugăm noi, de la PNL, ceva. În ultimii doi ani, deşi am eliminat taxe și supraimpozitări, am investit mult și am reuşit să avem venituri mai mari la buget și o creştere economică reală. De aici banii care permit astăzi majorările de venituri pentru români. Dar, ca să le susținem și mâine, este obligatoriu să continuăm cu politicile economice liberale. Nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”, a scris Gheorghe Pecingină pe Facebook.

„Este absolut greșit”

De asemenea, Cristian Bacanu (PNL) a criticat decizia luată de PSD și a spus că este „absolut greșit” să tai din investiții, în contextul în care „6,7% nu este egal cu 7%”.

„PNL a pornit în negocierile cu PSD cu o serie de principii liberale de bun simț: nu mărim taxele, alocăm 7% din PIB pentru investiții, nu introducem noi taxe, nu schimbăm PNRR. Nu sunt specialist în finanțe dar sunt liberal și sunt de acord cu președintele PNL, Florin Cîțu, atunci când spune că așa cum s-au găsit bani pentru pachetul social – atenție, făcut posibil pentru că guvernele PNL au asigurat o creștere economică capabilă să îl susțină – trebuie să găsim bani și pentru investiții.

Am mai spus-o și repet: mediul de afaceri duce greul economiei. Investițiile sunt cele care asigură dezvoltarea României și, pe termen mediu și lung, ne ajută să mărim pensii, alocații, salarii. E o logică economică simplă, chiar și socialiștii ar trebui să o înțeleagă.

Din punctul meu de vedere, a fost extrem de dificil ca PNL să voteze alianța stânga-dreapta cu PSD, o să fie și mai greu să votăm bugetul dacă nu conține și cei 7% pentru investiții. E un compromis greu și mi se pare normal să discutăm despre asta, pentru că electoratul liberal trebuie să fie reprezentat, apărat, protejat de guvernul condus de PNL, de parlamentarii PNL, așa cum alte categorii sociale sunt la rândul lor reprezentate”, a scris Cristian Bacanu pe Facebook.