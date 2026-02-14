Simulări Evaluarea Națională 2026
Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial al acestor simulări, oferind elevilor și părinților informațiile necesare pentru organizarea pregătirii.
Elevii de clasa a VIII-a vor susține simulările Evaluării Naționale între 16 și 18 martie 2026. Scopul acestor simulări este de a ajuta elevii să își verifice nivelul de cunoștințe și să se pregătească corespunzător pentru examenul final din luna iunie.
Discipline simulare:
-
Limba și literatura română
-
Limba și literatura maternă – pentru elevii aparținând minorităților naționale
-
Matematică
Simularea oferă elevilor oportunitatea de a identifica punctele forte și ariile în care trebuie să depună mai mult efort înainte de examenul final.
„Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (ENVIII) și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026.
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.058/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026, respectiv, cu prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.059/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:
16 – 18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare EN VIII,
23 – 26 martie 2026 – probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat”, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.
Calendar simulări Bacalaureat 2026
Elevii de liceu vor susține simularea examenului de Bacalaureat între 23 și 26 martie 2026. Această etapă este esențială pentru pregătirea examenului național, oferind o simulare fidelă a condițiilor și subiectelor reale.
Discipline simulare:
-
Limba și literatura română
-
Limba și literatura maternă – pentru toate filierele și specializările în limbile minorităților
-
Matematică
-
Istorie
-
Fizică
-
Chimie
-
Biologie
-
Informatică
-
Geografie
-
Logică, argumentare și comunicare
-
Psihologie
-
Economie
-
Sociologie
-
Filosofie
Prin aceste simulări, elevii pot exersa strategiile de rezolvare a subiectelor și își pot gestiona mai bine timpul de examen.
Datele examenelor finale 2026
Conform calendarului oficial:
-
Evaluarea Națională 2026: 22 – 26 iunie
-
Bacalaureat 2026: 29 iunie – 3 iulie
Aceste date permit elevilor să planifice o pregătire eficientă, să participe la simulări și să își consolideze cunoștințele înainte de probele oficiale.
Simulările sunt un instrument esențial pentru pregătirea elevilor pentru examenele naționale. Ele oferă:
-
Feedback concret privind nivelul de pregătire
-
Familiarizarea cu tipul de subiecte și cerințele examenelor
-
Gestionarea timpului în condiții de examen
-
Reducerea emoțiilor și a stresului la examenele reale
Pregătirea temeinică în perioada simulărilor poate contribui semnificativ la obținerea unor rezultate bune la Evaluarea Națională și Bacalaureat.
