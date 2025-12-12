Simona Halep se află într-o situație neașteptată în Poiana Brașov, chiar înainte de Revelion. Hotelul ei, transformat într-o locație de lux pentru petrecerea Revelionului 2026, se confruntă cu o cerere mai redusă decât estimările inițiale. Deși unitatea a fost promovată intens și are o poziționare privilegiată în Poiana Brașov, multe camere au rămas neocupate, chiar și cu doar trei săptămâni înainte de noaptea de Anul Nou.

Această situație are implicații directe atât pentru organizarea internă a hotelului, cât și pentru turiștii care planifică vacanța în perioada sărbătorilor. Prețurile ridicate au fost indicate ca principal factor care a descurajat rezervările, ceea ce a determinat managementul să caute soluții rapide pentru a evita pierderi semnificative.

În prezent, hotelul pune la dispoziție camere pentru sejurul 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, pentru toate cele patru categorii destinate cuplurilor, dar la tarife ridicate:

Smart Stay Room – 2.860 de euro

Comfort Room – 3.100 de euro

Terrace Comfort Room – 3.440 de euro

Executive Relax Room – 3.680 de euro

Signature Grand Suite – 4.160 de euro

Prețurile reflectă exclusivitatea serviciilor oferite, însă diferența față de alte oferte de pe piață pare să fie un obstacol major pentru rezervări.

Pentru a stimula vânzările și a umple camerele rămase libere, hotelul a introdus recent o ofertă specială. Potrivit informațiilor publicate de prosport.ro, reducerea este de 10% și este valabilă doar pentru cei care confirmă rezervarea imediat.

Oferta nu este flexibilă, plata integrală trebuie efectuată în termen de trei zile de la confirmare, iar orice anulare implică pierderea întregii sume achitate. Reprezentanții hotelului au subliniat clar aceste condiții, pentru ca turiștii să fie conștienți de angajamentul financiar necesar pentru a beneficia de discount.

Această strategie indică faptul că managementul încearcă să găsească rapid soluții pentru a evita pierderile financiare, având în vedere că perioada de Revelion este una dintre cele mai importante pentru unitățile hoteliere din stațiunile montane.

Chiar dacă o parte dintre camere au rămas disponibile, hotelul pregătește un program cultural și artistic complex pentru Revelion. Organizatorii pun accent pe experiența oferită turiștilor, cu scopul de a transforma noaptea de Anul Nou într-un eveniment memorabil.

„Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape. Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru. Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Instagram a hotelului.

Astfel, programul artistic rămâne un element central al ofertei, menținând atractivitatea hotelului chiar și în condițiile unor tarife ridicate și ale unor camere neocupate. Organizatorii speră că aceste momente speciale vor determina turiștii să ia decizia de a petrece Revelionul în locația campioanei.