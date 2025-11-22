La nivelul principalelor șase piețe din Europa Centrală și de Est – Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia și Ungaria – volumul investițional a crescut cu 38%, depășind 7 miliarde de euro, impulsionat în mare parte de Polonia și Cehia, care au generat aproape trei sferturi din total.

„Anul 2025 se conturează a fi similar cu 2019 – un an care nu a fost foarte puternic din perspectiva volumului total, dar a fost urmat de doi ani buni care au pregătit terenul pentru vârful de activitate din 2022. În mod similar, în primele trei trimestre, vedem în piață tranzacții, cu o valoare cumulată de sute de milioane de euro, aflate în diverse stadii de implementare. În a doua parte a anului 2026, există potențial pentru comprimarea randamentelor, în situația în care contextul macroeconomic intern și extern rămâne cel puțin neutru. De asemenea, estimările analiștilor privind noi scăderi ale dobânzilor la Banca Centrală Europeană îmbunătățesc și mai mult perspectiva pentru anul viitor”, explică Robert Miklo, Partner, Head of Capital Markets la Colliers.

În primele nouă luni ale anului 2025, țările din Europa Centrală și de Est – Polonia, Cehia, Ungaria, România, Slovacia și Bulgaria – au atras investiții imobiliare totale de peste 7 miliarde de euro, în creștere cu 38% față de anul precedent, atingând cel mai ridicat nivel din 2022. România se evidențiază printr-o expunere tot mai mare pe sectoarele logistică și producție și este percepută ca o piață de oportunitate selectivă, cu proiecte ce oferă potențial de apreciere a valorii și randamente superioare mediei regionale.

„Un aspect remarcabil este că, atât la nivel regional cât și în România, sectorul de birouri capătă tot mai mult avânt pe zona investițională. Proiectele ”prime” din locațiile centrale se bucură de interes ridicat, vizibil în creșterea chiriilor, determinată de oferta limitată, costurile de dezvoltare ridicate și o cerere solidă din partea chiriașilor. Deși cererea pentru celelalte sectoare ramâne foarte dinamică, cred că 2026 are potențialul de a deveni anul sectorului de birouri în piața investițională”, subliniază Robert Miklo, Partner, Head of Capital Markets la Colliers.

Conform consultanților Colliers, majoritatea tranzacțiilor din România s-au concentrat în sectoarele industrial, logistic și de producție. Totodată, investitorii chinezi și-au intensificat activitatea pe piață, realizând tranzacții semnificative în industria mobilei și a materialelor, marcând cel mai ridicat nivel al investițiilor asiatice din ultimii trei ani.

„România rămâne o piață atractivă pentru investiții, datorită randamentelor bune și potențialului de creștere în sectoarele aflate în dezvoltare. Randamentele pentru proiectele de birouri și industriale prime sunt în jur de 7,5% respectiv 7,75%, mai ridicate decât în Cehia sau Polonia, ceea ce face piața locală interesantă pentru investitorii care caută oportunități solide pe termen mediu și lung”, completează Silviu Pop, Director ECE & Romania Research la Colliers.

Raportul Colliers evidențiază o schimbare de strategie în regiune, de la „optimism precaut” la o abordare mai realistă și orientată spre rezultate. Investitorii sunt dispuși să plaseze capital, dar acordă o atenție sporită calității proiectelor și siguranței fluxurilor de venit. Capitalul local joacă un rol tot mai important, reprezentând 57% din totalul investițiilor, de două ori mai mult decât înainte de pandemie.

Investitorii americani și chinezi revin în forță, SUA în special, cu investiții aproape de șase ori mai mari față de 2024, concentrate în sectoarele industrial, office și hotelier. Fluxurile externe confirmă atractivitatea regiunii într-un context global competitiv. Cehia a înregistrat cea mai mare creștere, de 131%, datorită tranzacțiilor majore în segmentul office și hotelier, în timp ce Polonia rămâne cea mai mare și lichidă piață, cu 2,6 miliarde de euro atrase. România și Ungaria se evidențiază prin investiții în logistică, retail și industrie ușoară.

Perspectivele pentru 2026 rămân optimiste. Colliers estimează că volumul total al investițiilor în ECE-6 ar putea ajunge la 9–10 miliarde de euro. Stabilitatea economică, posibilele scăderi ale dobânzilor și implicarea crescută a capitalului local vor sprijini o piață mai activă și diversificată, cu interes pentru proiecte pe termen lung, de la regenerare urbană la clădiri cu eficiență energetică ridicată. Pe termen mediu, se preconizează o revenire treptată a tranzacțiilor, în contextul alinierii prețurilor cerute cu cele oferite și a accesului mai facil la finanțare, marcând un nou ciclu investițional caracterizat prin pragmatism, calitate și sustenabilitate.