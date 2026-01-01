Pe 1 ianuarie, de sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, tradiția populară recomandă gesturi menite să aducă noroc pe tot anul, precum a vărsa vin pe masă, a sparge un pahar sau a da de pomană săracilor. Sfântul Vasile, născut în Pont în jurul anului 329 și decedat în Cezarea în 379, a fost un teolog remarcabil și unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe. Provenind dintr-o familie de sfinți, a studiat filozofia, medicina și retorica, a vizitat mănăstiri din Orient și a pus bazele vieții monahale sistematice.

Ca episcop al Cezareei, Vasile a organizat biserica, a sprijinit clerul și a avut grijă de săraci prin așezământul filantropic Vasiliada. Scrierile sale teologice, inclusiv tratate despre Sfânta Treime și regulile monahale, au influențat profund creștinismul și au fost traduse la nivel global. Numele său, derivat din grecescul „Basileios” („rege, împărat”), este răspândit în întreaga lume creștină.

Prima zi a anului, sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, este însoțită de numeroase superstiții și obiceiuri populare care stabilesc ce este bine și ce trebuie evitat pentru noroc și sănătate în noul an.

Printre lucrurile de evitat se numără:

Dormitul în prima zi a anului, pentru că ar aduce lene pe tot parcursul anului;

Neglijarea colindelor și urărilor , deoarece tradiția spune că acestea aduc belșug și sănătate;

Neîndeplinirea gesturilor simbolice , precum a vărsa vin pe masă, a sparge un pahar alb, a răsturna cutia de chibrituri sau a da de pomană săracilor;

Lipsa curățeniei și ritualurilor de protecție , cum ar fi spălatul feței cu prosopul în care se pune un ban de aur sau argint;

Ignorarea superstițiilor legate de vreme , deoarece cum este ziua de Anul Nou, așa va fi tot anul;

Neparticiparea la obiceiuri rurale, precum dezlegarea anului cu zgomote pentru alungarea spiritelor rele sau construirea punților de către fetele nemăritate pentru a afla soarta aleșului.

Respectarea acestor tradiții este considerată esențială pentru a atrage noroc, sănătate și prosperitate pe tot parcursul anului, în timp ce ignorarea lor poate aduce ghinion sau dificultăți.