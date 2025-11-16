Autoritățile din Germania au semnalat de mai mulți ani deteriorarea accelerată a infrastructurii rutiere, cauzată în parte de camioanele care circulă peste greutatea maximă admisă.

Potrivit datelor prezentate de Oficiul Federal pentru Logistică și Mobilitate (BALM), doar în 2024 au fost realizate 146.569 de controale la vehiculele de marfă. Dintre acestea, peste 16.000 de camioane erau supraîncărcate, unele chiar cu mai multe tone față de limita legală.

Astfel de abateri nu doar afectează structura drumurilor și a podurilor, ci amplifică și riscul de accidente grave. Vehiculele grele au o distanță de frânare mai mare, devin mai greu de manevrat și pot pune în pericol siguranța traficului. Până în prezent, verificările se realizau manual, prin patrule mobile, ceea ce limita capacitatea de control și eficiența acțiunilor preventive.

Schimbarea va veni din 2026, când Germania va introduce un sistem automatizat de cântărire a camioanelor în mișcare. Autoritățile speră ca această măsură să reducă semnificativ numărul de vehicule care depășesc greutatea admisă și, implicit, să scadă costurile de reparație a drumurilor.

Sistemul de monitorizare va utiliza tehnologia „Weigh-in-Motion” (WIM), deja testată în mai multe țări europene. Senzorii integrați în carosabil vor măsura greutatea fiecărui camion în timp real, în momentul în care acesta trece peste zona echipată. Totul se va realiza fără oprirea vehiculului, iar rezultatele vor fi transmise automat către un centru de control.

Dacă sistemul detectează o depășire a greutății maxime admise, numărul de înmatriculare al camionului va fi afișat pe un panou electronic amplasat mai departe pe autostradă. Mesajul îi va indica șoferului să se îndrepte către cea mai apropiată parcare, unde va fi efectuat un control oficial pe un cântar omologat.

În cazul în care abaterea este confirmată, sancțiunile pot fi semnificative. Amenzile pornesc de la 30 de euro și pot ajunge la 452 de euro, în funcție de gradul de depășire a greutății admise. De asemenea, șoferul nu va putea continua drumul până când nu descarcă surplusul de marfă. Dacă depășirea este mai mare de 5%, autoritățile pot solicita descărcarea imediată la fața locului.

Primul punct de cântărire automatizată este în curs de amenajare pe autostrada A4, între Aachen și Köln, una dintre cele mai aglomerate rute de transport de mărfuri din vestul Germaniei. Zona a fost aleasă strategic, deoarece face legătura cu porturile importante din Anvers și Rotterdam, pe unde trece o mare parte din traficul de camioane spre interiorul țării.

Conform informațiilor publicate de site-ul german Auto Motor Sport, lucrările sunt aproape finalizate, iar sistemul urmează să intre în funcțiune în primăvara anului 2026. Autoritățile estimează că, zilnic, vor fi verificate automat aproximativ 500 de vehicule doar în acest punct.

Costul instalării unei astfel de stații de cântărire se ridică la circa 2,5 milioane de euro. Germania intenționează să instaleze până în 2028 un total de 16 puncte de control de acest tip pe principalele sale autostrăzi. Investiția este considerată esențială pentru modernizarea și digitalizarea rețelei de transport rutier.

Gestionarea noului sistem va fi realizată de compania de stat Autobahn GmbH, care administrează infrastructura de autostrăzi, în timp ce BALM se va ocupa de aplicarea sancțiunilor. În cazul constatării unei încălcări, atât șoferul, cât și proprietarul companiei de transport vor fi trași la răspundere.

Această prevedere a stârnit reacții în industria transporturilor, unde mai multe asociații profesionale au atras atenția că șoferii nu pot controla întotdeauna greutatea exactă a încărcăturii, mai ales în cazul transporturilor efectuate pentru terți. Reprezentanții sectorului solicită ca sancțiunile să fie adaptate în funcție de responsabilitatea reală a fiecărei părți implicate.

Totodată, există preocupări privind precizia tehnologiei WIM. Autoritățile nu au făcut publice detalii despre marja de eroare a sistemului, iar transportatorii cer garanții suplimentare că datele înregistrate vor fi corecte și verificabile.

Deși proiectul ridică unele semne de întrebare în rândul operatorilor de transport, autoritățile germane insistă că avantajele pe termen lung sunt evidente.

Noul sistem va permite un control mai rapid și mai extins al traficului greu, reducând necesitatea patrulelor mobile și a opririlor frecvente. În același timp, infrastructura rutieră ar urma să fie mai bine protejată, iar costurile de întreținere, diminuate.

Prin acest program, Germania își propune să devină una dintre primele țări europene care implementează un sistem complet automatizat de verificare a greutății camioanelor. Dacă testele de pe A4 vor confirma eficiența tehnologiei, rețeaua de senzori ar putea fi extinsă rapid pe alte autostrăzi din țară.