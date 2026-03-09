Hidroelectrica a transmis că în ultimele zile au apărut în mediul online reclame și platforme care utilizează în mod abuziv numele, identitatea vizuală sau imaginea companiei.

Printre acestea se numără și platforma denumită „Hidroelectrica Edge”, prezentată în unele reclame drept o oportunitate de investiții.

Compania a precizat că aceste platforme nu aparțin Hidroelectrica și nu au nicio legătură cu activitatea sau cu ofertele companiei.

Reprezentanții societății au explicat că astfel de inițiative urmăresc să convingă utilizatorii să investească bani sau să furnizeze date personale și bancare, fiind atrase prin promisiuni de câștiguri rapide sau garantate.

Potrivit companiei, în realitate este vorba despre tentative de fraudă sau fraude online.

„În ultimele zile au apărut în mediul online reclame și platforme care folosesc în mod fraudulos numele și imaginea Hidroelectrica pentru a promova presupuse „oportunități de investiții”, precum platforma numită „Hidroelectrica Edge”. Aceste platforme NU aparțin Hidroelectrica și NU au nicio legătură cu compania. Aceste scheme urmăresc să convingă oamenii să investească bani sau să își ofere datele personale și bancare, promițând câștiguri rapide și garantate. În realitate, este vorba despre tentative de fraudă sau fraude online”, transmite compania într-o postare pe Facebook.

Compania a subliniat că nu solicită investiții prin platforme online promovate pe rețelele sociale sau prin reclame sponsorizate.

De asemenea, Hidroelectrica nu solicită transmiterea de date personale sau bancare prin mesaje telefonice sau prin intermediul unor platforme neoficiale.

Reprezentanții companiei au precizat că singurul website oficial al societății este www.hidroelectrica.ro.

Toate informațiile oficiale privind activitatea, proiectele sau comunicările publice ale companiei sunt publicate exclusiv pe acest site și pe canalele oficiale de comunicare.

Compania recomandă publicului să nu acceseze astfel de platforme și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri care folosesc abuziv numele Hidroelectrica.

Reprezentanții societății au transmis că protejarea datelor personale și a economiilor este esențială, iar informațiile oficiale pot fi verificate doar pe site-ul companiei.

„Recomandarea noastră este să nu accesați astfel de platforme și să nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri care folosesc abuziv numele Hidroelectrica. (…) Protejați-vă datele și economiile. Informațiile oficiale despre Hidroelectrica sunt disponibile exclusiv pe www.hidroelectrica.ro și pe canalele oficiale ale companiei”, mai spun reprezentanții companiei.

De asemenea, utilizatorii sunt încurajați să raporteze pe platformele online conținuturile care folosesc în mod abuziv numele companiei.

Hidroelectrica a precizat că lucrează împreună cu autoritățile competente pentru a limita impactul acestor tentative de fraudă și pentru a preveni utilizarea neautorizată a numelui și imaginii companiei.