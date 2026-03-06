Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) au reținut pentru 24 de ore doi foști responsabili ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, într-o anchetă ce vizează suspiciuni de corupție în activitatea vamală din Portul Constanța.

Este vorba despre Octavian-Lică Parfenie, fostul șef al biroului, și despre adjunctul său, Christian Gudu. Cei doi sunt acuzați de procurori de implicare într-un mecanism prin care ar fi solicitat și primit bani pentru a facilita proceduri vamale pentru anumite importuri.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi început în noiembrie 2025, când Octavian-Lică Parfenie ar fi cerut, prin intermediul unei alte persoane, bani de la administratorul unei firme care desfășura activități comerciale în Portul Constanța.

Concret, procurorii susțin că fostul șef vamal ar fi solicitat sume cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat. În schimbul acestor bani, ar fi promis că formalitățile vamale vor fi efectuate rapid și fără probleme administrative.

Ancheta indică faptul că plățile ar fi continuat timp de mai multe luni. În perioada decembrie 2025 – martie 2026, suma totală care ar fi ajuns la Parfenie prin intermediul unei persoane apropiate ar fi fost de aproximativ 15.100 de euro.

În cadrul investigației, procurorii susțin că în două dintre situațiile documentate fostul șef al biroului vamal ar fi fost sprijinit de adjunctul său, Christian Gudu. Din acest motiv, acesta este cercetat pentru complicitate la luare de mită în formă continuată.

Potrivit DNA, ambilor inculpați li s-au comunicat oficial acuzațiile și calitatea procesuală, conform procedurilor prevăzute de Codul de procedură penală.

După reținerea pentru 24 de ore, cei doi foști funcționari vamali urmează să fie prezentați în fața Tribunalul București. Procurorii vor solicita judecătorilor emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Procurorii anticorupție precizează că investigația este în desfășurare și că sunt efectuate acte de urmărire penală și în privința altor persoane. Ancheta vizează modul în care ar fi fost facilitate proceduri vamale pentru anumite transporturi de marfă care intrau în țară prin Portul Constanța.

Înregistrările ambientale realizate în timpul anchetei surprind mai multe discuții despre sume de bani și despre containerele importate.

CULEA MIHAI: ’Trăiți! Salut, șefu’!

GUDU CHRISTIAN: Ce faci?

CULEA MIHAI: Bine! Șefu’ nu e?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…? A! Vine!

CULEA MIHAI: …[neinteligibil]… mi-a trimis …[neinteligibil]…

GUDU CHRISTIAN: Da?

CULEA MIHAI: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…?

GUDU CHRISTIAN: O.K.! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: A! Da? Hm?

GUDU CHRISTIAN: Mai târziu! …[vorbește în șoaptă]… Mai târziu! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Eu îs… eu am probațiunea de făcut!

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Mă-nțelegi? Și eu am fugit de la probațiune acuma. Și nu ș… ce fac… plec înapoi? Când să vin?

GUDU CHRISTIAN: Vii mai târziu. Fă-ți treaba tu și vii mai târziu! Vino după amiază!

CULEA MIHAI: Hm!

GUDU CHRISTIAN: Două, trei.

CULEA MIHAI: Pe la două, trei?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Am înțeles! Da. Da. Bine! Să trăiți! Pa!

GUDU CHRISTIAN: Hai! Ciao! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Poftim?

GUDU CHRISTIAN: A știut exact despre ce e vorba.

CULEA MIHAI: Deci… deci, mi-a trimis 2.200…

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Ăștia-s numai pe ianuarie.

GUDU CHRISTIAN: Îhî! Bine! Vorbim după aia!

Într-un alt moment surprins de camerele de supraveghere, anchetatorii descriu un schimb care ar fi avut loc între două persoane. Înregistrările arată cum cei doi interlocutori se apropie unul de celălalt și se poate observa cum Gudu Christian desface sacoșa și o ține desfăcută în dreptul lui Culea Mihai.

GUDU CHRISTIAN: Cum ești? Ia o banană!

CULEA MIHAI: Stai așa puțin!

După acest succint schimb de replici, Culea Mihai duce mâna în partea stângă a hainei sale, se percep sunete specifice deschiderii fermoarului de la haină, apoi se poate observa mâna acestuia revenind la poziția inițială. În continuare, Gudu Christian coboară ușor mâna dreaptă spre partea dreaptă a gecii sau a pantalonilor.

GUDU CHRISTIAN: Ia!

CULEA MIHAI: Mersi!

GUDU CHRISTIAN: Ia-le… ia-le p-amândouă!

CULEA MIHAI: Mersi! Bogdaproste!