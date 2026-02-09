Suedia va impune solicitanților de cetățenie o perioadă minimă de ședere de opt ani, față de cinci ani în prezent. În plus, aceștia vor trebui să dovedească un venit lunar de cel puțin 20.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 2.225 de dolari, și să promoveze un test care evaluează cunoașterea limbii și a societății suedeze.

Ministrul Migrației, Johan Forssell, a declarat că noile cerințe sunt considerabil mai dure decât cele existente, în condițiile în care, în prezent, criteriile pentru obținerea cetățeniei sunt minime, transmite Reuters.

„Aceste cerințe sunt mult mai dure decât situația actuală, pentru că în prezent practic nu există cerințe (pentru a deveni cetățean)”, a declarat ministrul Migrației, Johan Forssell, reporterilor.

Acesta a afirmat că este rezonabil ca o persoană care dorește să devină cetățean să aibă cunoștințe de bază despre sistemul politic și organizarea statului.

„Pare rezonabil să știi dacă Suedia este o monarhie sau o republică, dacă vrei să fii cetățean”, a spus Forssell.

Un alt element central al noii legislații este legat de cazierul judiciar. Persoanele cu antecedente penale, indiferent dacă faptele au fost comise în Suedia sau în afara țării, vor fi obligate să aștepte perioade suplimentare înainte de a putea aplica pentru cetățenie.

De exemplu, un solicitant care a executat o pedeapsă de patru ani de închisoare va trebui să aștepte până la 15 ani pentru a putea depune cererea.

Autoritățile consideră că această măsură este necesară pentru a condiționa accesul la cetățenie de respectarea legii și de o integrare reală în societatea suedeză.

Guvernele suedeze au adoptat treptat politici mai restrictive începând cu anul 2015, când aproximativ 160.000 de solicitanți de azil au cerut protecție în Suedia. Actualul guvern minoritar de coaliție mizează pe faptul că o linie mai dură în materie de imigrație va avea susținere publică, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru luna septembrie.

Noile reguli privind cetățenia sunt așteptate să intre în vigoare la data de 6 iunie și vor marca una dintre cele mai stricte reforme din ultimii ani în acest domeniu.