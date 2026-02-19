Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, că sprijină proiectul Comisia Europeană privind pensiile ocupaționale și cele paneuropene (PEPP). El a spus că statul ar trebui să îi încurajeze pe oameni să economisească pentru perioada de după pensionare.

Nazare a explicat că acest proiect prevede facilități fiscale pentru economiile suplimentare destinate pensiei. Potrivit lui, statul ar trebui să îi ajute pe oameni să pună bani deoparte pentru bătrânețe, iar acești bani ar putea fi investiți în proiecte importante, precum infrastructura sau energia. În acest fel, cetățenii ar putea avea pensii mai mari, iar țara ar putea avea fonduri pentru autostrăzi, spitale și alte investiții.

Ministrul a susținut ideea unui produs de pensie paneuropean „portabil”, astfel încât românii care lucrează în mai multe țări din Uniunea Europeană să își poată transfera pensia fără proceduri complicate. Totuși, el a cerut ca sistemul de taxe să fie corect și să nu ofere avantaje produselor europene în detrimentul celor naționale. Reuniunea a avut loc în perioada 16–17 februarie 2026.

„Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii”, a punctat Nazare.

Pachetul de măsuri pentru completarea pensiilor publice face parte din Strategia Uniunii Economiilor și Investițiilor, o inițiativă a Uniunea Europeană menită să încurajeze economisirea privată și investițiile. România participă la aceste politici pentru a-și întări sistemul financiar și pentru a susține investițiile.

Miniștrii de finanțe urmează să discute despre modificarea regulilor pentru pensiile ocupaționale și pentru Produsul Paneuropean de Pensii Personale. România susține ideea de mai multă transparență și informații ușor de comparat, precum și legături mai bune între sistemele europene și cele naționale de urmărire a pensiilor.

În ceea ce privește economia globală, România consideră că trebuie continuat dialogul cu Statele Unite ale Americii, China și alți parteneri în formate internaționale precum G20 și G7. Autoritățile române apreciază că întărirea competitivității Uniunii Europene și reducerea dezechilibrelor economice la nivel global sunt strâns legate între ele.

Un alt subiect important este candidatura României pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a Uniunii Europene (EUCA). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis în întâlnirile bilaterale că România dorește să găzduiască sediul acestei instituții, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE.

Reforma vamală propusă la nivel european urmărește modernizarea sistemului vamal prin crearea unei noi autorități la nivelul UE, îmbunătățirea controlului riscurilor, folosirea mai bună a datelor și reguli mai clare pentru facilitarea comerțului. Pentru România, aceste schimbări ar însemna controale vamale mai eficiente, combaterea mai bună a fraudei, sprijin pentru comerțul legal și adaptarea mai rapidă la sistemele digitale europene.

Pe agenda reuniunii ECOFIN se mai află și alte subiecte: aprobarea descărcării de gestiune pentru Comisia Europeană în legătură cu bugetul UE din 2024, adoptarea planului de redresare și reziliență modificat al Lituania, recomandări privind politica economică a zonei euro, o derogare pentru Austria privind ritmul de creștere a cheltuielilor și discuții despre impactul economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucraina.