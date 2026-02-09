Guvernul Bolojan se află într-un moment critic, marcat de tensiuni politice în interiorul coaliției de guvernare și de conflicte tot mai vizibile în cadrul PNL. Deși zvonurile despre o posibilă ruptură politică se intensifică, premierul susține că Executivul are, cel puțin pentru moment, sprijin parlamentar suficient pentru a continua.

Problemele din interiorul Partidului Național Liberal nu sunt generate, potrivit premierului, de direcția guvernării, ci de procesul de reînnoire a partidului. Schimbarea conducerilor locale și evaluarea performanței organizațiilor din teritoriu au scos la iveală o opoziție puternică din partea celor vizați.

Refuzul unor lideri de a face un pas înapoi a alimentat conflicte interne, transformând reforma într-o sursă majoră de instabilitate politică. În acest context, Ilie Bolojan se vede prins între responsabilitatea de premier și cea de lider politic, într-un partid din care face parte de peste trei decenii.

Deși există voci critice atât în opoziție, cât și în interiorul PNL, premierul afirmă că nu există, în prezent, semnale clare privind pierderea majorității parlamentare. Cu toate acestea, scenariul unei reconfigurări a coaliției rămâne deschis, în cazul în care sprijinul politic se va eroda.

Instabilitatea politică riscă să întârzie decizii esențiale legate de reforme fiscale, investiții publice și gestionarea deficitului bugetar, într-un an deja complicat din punct de vedere economic.

”Când acest guvern nu va mai avea o susținere parlamentară, coaliția va găsi alte formule. În momentul de față, nu am astfel de semnale. Discuțiile din interiorul PNL au fost generate nu de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului și de înlocuirea unor organizații și colegi care nu au făcut performanță. Am dorit să facem aceste schimbări, și o parte dintre colegi, care erau în cauză, nu au dorit să facă un pas în lateral. Eu încerc să mă concentrez pe problemele guvernamentale, dar am și această responsabilitate pentru partidul din care fac parte de 30 de ani, să încerc ca PNL să rămână relevant pe scena politică. De multe ori când constați anumite nedreptăți, lucruri care ți se aruncă în spate, te gândești că ai putea face un pas în lateral. Pentru mine, când nu voi mai fi premier va fi o ușurare. Fac ceea ce trebuie, atât cât există un sprijin, pentru că nu faci lucrurile de unul singur”, spune Ilie Bolojan.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate de Guvernul Bolojan este funcționarea administrației publice locale. Diferențele dintre comunele gestionate eficient și cele cu aparate administrative supradimensionate au devenit imposibil de ignorat.

Executivul pregătește o recalculare a schemelor de personal, ceea ce va duce la reduceri acolo unde numărul de angajați depășește necesarul real. În paralel, primarii solicită sprijin financiar suplimentar pentru a putea asigura funcționarea instituțiilor locale.

Această presiune dublă – disciplină bugetară versus nevoile din teritoriu – complică și mai mult misiunea Guvernului.

Pe termen lung, premierul conturează două variante pentru România: fie actuala structură administrativă dovedește că poate funcționa eficient, fie statul va fi forțat să adopte o reorganizare administrativ-teritorială.

O astfel de reformă ar putea deveni inevitabilă în momentul în care resursele bugetare nu vor mai permite susținerea actualului sistem. În lipsa unor măsuri asumate din timp, schimbarea riscă să fie făcută sub presiune, într-un context de criză economică.

”Primarii de comune, nu cred că doresc ca la ei să nu fie niciun fel de reducere. O parte din primăriile de comune care au personal corect calculat și unde nu vor fi reduceri, și avem o altă parte din comune, care și-au angajat mai mulți oameni decât era necesar, iar acu, când se calculează în mod corect, vor trebui să reducă acest personal. Primarii de comună vor să promească de la guvern, într-o anumită formulă, sume care să le permită să funcționeze. Noi, ca țară, avem două posibilități pe termen lung: Sau dovedim cetățenilor că actuala administrație, în formula în care este astăzi, poate funcționa în actualele condiții, sau dacă nu vom dovedi acest lucru, este doar o problemă de timp și se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială. Asta, când vom fi cu spatele la zid”, mai spune șeful Executivului.

În același timp, șeful Guvernului a transmis că primăriile nu mai pot conta pe stat pentru a acoperi cofinanțările proiectelor mari de investiții.