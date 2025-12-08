Începând cu 2026, România va implementa cele mai semnificative schimbări în domeniul taxării rutiere din ultimul deceniu, afectând atât șoferii de autoturisme, cât și transportatorii de mărfuri. Modificările fac parte dintr-un proces de modernizare la nivel european, menit să coreleze utilizarea drumurilor cu impactul real asupra infrastructurii și mediului.

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la sistemul clasic de rovinietă la un model electronic „pay per use”, denumit oficial TollRo.

Taxarea se va face în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, iar calculul va include categoria vehiculului și nivelul de emisii poluante. Transportatorii vor trebui să utilizeze un dispozitiv de bord sau alte metode de înregistrare recunoscute oficial, iar plata va fi determinată automat de sistemul electronic administrat de autorități.

Pentru autoturisme și vehicule ușoare, rovinieta rămâne modalitatea de taxare, însă regulile vor fi ajustate: valabilitatea va fi corelată cu clasa de emisii a vehiculului, iar plata va putea fi efectuată până la ora 24 a zilei următoare folosirii drumurilor naționale, oferind mai multă flexibilitate șoferilor. Tarifele actualizate, diferențiate pe categorii și emisii, urmează să fie publicate de autorități.

Aplicarea practică a noilor reguli a fost amânată pentru a doua parte a anului 2026, din cauza întârzierilor în finalizarea infrastructurii informatice necesare. Această tranziție vizează atât securitatea utilizatorilor, cât și o implementare fără probleme a sistemului electronic.

Schimbările vor avea un impact diferit: pentru șoferii de autoturisme, acestea se referă în principal la modalitatea de plată și noile criterii de emisii, în timp ce transportatorii vor trebui să își recalibreze costurile, întrucât plata pe kilometru poate varia semnificativ în funcție de rutele și flotele utilizate.

În plus, industria transporturilor va trebui să se adapteze unor reguli mai stricte la nivel european, inclusiv sancțiuni majore pentru abaterile grave, instruirea suplimentară a șoferilor și ajustarea procedurilor interne.