Germania va pleda pentru o Uniune Europeană organizată pe principiul „a două viteze”, cu scopul de a depăși blocajele decizionale din interiorul celor 27 de state membre și de a impulsiona economiile europene.

Potrivit Reuters, Berlinul consideră că un nucleu de țări dispuse să avanseze mai rapid în domenii-cheie ar putea consolida puterea și autonomia UE într-un context geopolitic tot mai volatil.

Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, a susținut că momentul este unul decisiv pentru o astfel de abordare, arătând că menținerea actualului ritm de decizie nu mai este o opțiune viabilă. În viziunea sa, Europa trebuie să devină mai puternică și mai rezilientă pentru a face față provocărilor externe, iar acest lucru presupune asumarea unor pași mai rapizi de către statele care sunt pregătite să coopereze mai strâns.

Inițiativa germană este susținută și de Franța, cei doi miniștri de Finanțe dorind creșterea competitivității interne a UE prin crearea unui nou format de cooperare între cele mai mari șase economii ale blocului comunitar.

Conform unei scrisori consultate de Reuters, Lars Klingbeil i-a invitat pe omologii săi din Franța, Polonia, Spania, Italia și Țările de Jos la o videoconferință menită să stabilească o agendă ambițioasă pentru întărirea suveranității, rezilienței și competitivității Uniunii Europene.

Întâlnirea este văzută drept un punct de pornire, urmând ca discuțiile să continue ulterior față în față, în marja unei reuniuni a Eurogrupului.

Scopul este conturarea unui cadru de cooperare care să permită accelerarea reformelor economice și financiare la nivel european, fără a fi condiționate de consensul tuturor statelor membre.

Planul propus de ministrul german include patru axe principale:

promovarea uniunii piețelor de capital,

consolidarea monedei euro,

o coordonare mai bună a investițiilor în apărare,

asigurarea accesului la materii prime critice.

Klingbeil consideră esențială accelerarea creării Uniunii de Economii și Investiții, pentru a oferi firmelor europene, în special start-up-urilor și scale-up-urilor, condiții de finanțare mai favorabile.

În același timp, rolul internațional al euro ar trebui întărit ca monedă de refugiu, bazată pe predictibilitate și pe respectarea statului de drept, prin reducerea birocrației și consolidarea suveranității în domeniul plăților.

În materie de apărare, oficialul german susține o cooperare sporită între statele membre și includerea fermă a apărării ca prioritate în următorul cadru financiar multianual al UE, astfel încât acest sector să devină un motor de creștere economică.

De asemenea, Berlinul cere intensificarea eforturilor pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, prin parteneriate strategice internaționale.