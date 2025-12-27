Noua legislație prevede că stagii de muncă între 12 și 18 ani în astfel de condiții reduc vârsta de pensionare și cresc cuantumul pensiei, recunoscând riscurile asociate activității desfășurate.

Potrivit legii, o persoană cu 12 ani de vechime în condiții speciale poate ieși la pensie cu aproximativ 3 ani mai devreme, în timp ce pentru 14 ani de vechime, reducerea ajunge la aproape 3 ani și 6 luni. Cei care au acumulat 18 ani de activitate în astfel de medii se pot pensiona cu peste 4 ani și jumătate mai devreme, ceea ce înseamnă ieșirea la pensie la 60–61 de ani, în funcție de sex și condițiile specifice. Această abordare urmărește să recunoască efectele muncii grele și riscurile asupra sănătății pe termen lung.

Vechimea în condiții speciale nu influențează doar vârsta de pensionare, ci și valoarea pensiei finale. Fiecare an lucrat în astfel de medii primește un spor de 50% la punctajul anual folosit în calculul pensiei, ceea ce înseamnă o pensie mai mare. De exemplu, dacă un an de muncă normal aduce 2 puncte, același an realizat în condiții speciale va fi considerat 3 puncte, sporul crescând astfel cuantumul pensiei lunare.

Specialiștii în pensii atrag atenția că aceste reduceri și sporuri se aplică strict pe baza vechimii în condiții speciale și nu se cumulează cu alte reduceri de vârstă acordate pentru alte motive. Totodată, legea stabilește un plafon maxim al reducerii totale, pentru a evita ieșirea prea devreme la pensie fără a respecta limitele stabilite prin legislație.

Pe lângă beneficiile legate de reducerea vârstei de pensionare și sporul la punctaj, legea mai prevede și condiții clare de verificare a vechimii în muncă specială. Aceasta implică ca angajatorii să furnizeze documentația necesară privind perioada lucrată în medii periculoase sau insalubre, astfel încât autoritățile să poată calcula corect reducerea vârstei și punctajul suplimentar.

Totodată, legislația urmărește să încurajeze recunoașterea corectă a muncii în medii dificile și să protejeze drepturile celor afectați de riscurile profesionale. Oficialii din sistemul de pensii recomandă lucrătorilor din aceste domenii să verifice dacă toate perioadele lor de vechime în condiții speciale au fost înregistrate și validate corect, pentru a beneficia integral de reduceri și sporuri.