Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat joi un ghid PDF despre Ordonanța nr. 22/2025. Aceasta modifică Codul Fiscal și stabilește noul plafon al cifrei de afaceri până la care firmele sunt scutite de TVA. Ghidul explică, pe înțelesul tuturor:

Reguli speciale pentru firmele mici din România care fac afaceri în țară;

Reguli pentru firmele din România care aplică scutirea de TVA pentru afaceri în alte țări membre din Uniunea Europeană (UE);

Reguli pentru firmele din alte țări care aplică scutirea de TVA pentru afaceri în România;

Schimbări legate de locul în care se aplică TVA;

Alte modificări privind înregistrarea firmelor în scopuri de TVA.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 s-a stabilit că, începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA va fi majorat de la 300.000 la 395.000 de lei, raportat la cifra de afaceri anuală. Documentul prevede, de asemenea, modificări legate de structura cifrei de afaceri și de momentul în care o persoană impozabilă este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA odată cu depășirea plafonului stabilit.

Prin această ordonanță au fost transpuse în legislația românească prevederile Directivei (UE) 2020/285, care modifică Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Actul european oferă posibilitatea întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care își au sediul, motiv pentru care Codul fiscal a fost completat cu noi prevederi referitoare la aplicarea acestui regim.

Astfel, regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, prevăzut la articolul 310 din Codul fiscal, va fi aplicabil exclusiv operațiunilor realizate pe teritoriul României. Pentru operațiunile efectuate în alte state membre ale Uniunii Europene a fost introdusă posibilitatea ca întreprinderile mici să beneficieze de același regim special de scutire în acele state.

Potrivit ghidului emis de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, regimul special de scutire în România presupune realizarea de operațiuni impozabile fără colectarea TVA și fără drept de deducere. Cu alte cuvinte, pe durata aplicării acestui regim, persoana impozabilă este considerată neplătitoare de TVA.

Persoana care folosește regimul special de scutire nu poate deduce TVA de la achiziții și nu poate trece TVA pe facturi sau alte documente.

Până la un anumit nivel de venit, persoana poate alege dacă vrea sau nu să folosească regimul special, în funcție de afacere și de clienți. Acest plafon se numește „cifra de afaceri anuală” și este diferit de cifra de afaceri din contabilitate sau de cea folosită pentru calculul TVA.