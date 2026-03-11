Europarlamentarul Virgil Popescu a declarat că România ar putea limita efectele scumpirii combustibililor, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. El a explicat că România are un avantaj strategic legat de sursele de aprovizionare cu țiței.

Potrivit fostului ministru al Energiei, principalele livrări de țiței pentru rafinăriile din România provin din Kazahstan și Azerbaidjan, nu din statele din Golful Persic.

În opinia sa, o soluție pentru stabilitatea pieței ar fi un dialog direct între Guvernul României și autoritățile din Kazahstan și Azerbaidjan, pentru menținerea livrărilor și a prețurilor stabile.

Virgil Popescu a arătat că o abordare similară a fost folosită în anul 2022, când România a discutat direct cu aceste state pentru a asigura aprovizionarea cu țiței. El a amintit și măsura compensării carburantului cu 50 de bani pe litru, aplicată atunci la pompă, printr-un mecanism susținut în mod egal de stat și de companiile din domeniu.

„În astfel de momente, nu trebuie nici să intrăm în panică, dar nici să stăm liniștiți. (…) Pentru că România are un avantaj strategic pe care trebuie să îl folosească inteligent. (…) Principala sursă de țiței pentru rafinăriile noastre vine din Kazahstan și Azerbaidjan, nu din Golful Persic. De aceea, soluția este clară: un dialog direct dintre guvernul României și cele din Kazahstan și Azerbaidjan și acorduri care să asigure stabilitatea livrărilor și a prețurilor. Ca ministru al Energiei, am făcut acest lucru și în 2022 și ne-am înțeles bine cu cele două guverne. Tot atunci am mai găsit o soluție rapidă împreună cu industria din România: reducerea de 50 de bani la pompă, susținută jumătate de stat și jumătate de companii”, transmite Virgil Popescu pe Facebook.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România solicită Guvernului adoptarea unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului motorinei asupra transportului rutier.

Organizația arată că motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier.

Potrivit transportatorilor, o creștere cu 25% a prețului carburantului poate majora costurile de transport cu cel puțin 10%.

În aceste condiții, lipsa unor măsuri de sprijin ar putea afecta stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea transportatorilor români pe piața europeană.

Transportatorii propun reducerea accizei la motorină până la nivelul minim european.

Alternativ, aceștia cer extinderea până la finalul anului a schemei de rambursare a accizei și majorarea valorii rambursate de la 65 de bani la 1,12 lei pe litru.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 de euro pentru 1.000 de litri, peste nivelul minim european de 330 de euro pentru aceeași cantitate.

Transportatorii atrag atenția că prețul motorinei fără taxe este relativ apropiat în mai multe state europene.

În România acesta este de aproximativ 0,80 euro pe litru, în timp ce în Ungaria, Croația sau Franța este de aproximativ 0,81 euro pe litru, iar în Germania de aproximativ 0,89 euro pe litru.

Potrivit transportatorilor, diferențele de preț la pompă sunt generate în principal de nivelul accizelor și al TVA. Din acest motiv, tot mai mulți transportatori români aleg să alimenteze în alte state din regiune.

Printre destinațiile preferate se numără Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, unde prețurile la pompă sunt mai mici.

Organizația avertizează că această situație generează pierderi pentru bugetul României.

Transportatorii propun și reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, cu o subvenție de aproximativ 50 de bani pe litru, în funcție de evoluția prețurilor la combustibili.

Reprezentanții UNTRR arată că scumpirea combustibililor și a energiei poate duce la creșterea inflației și la reducerea consumului, afectând companiile de transport și activitatea economică.

„Creşterea preţului la carburant şi la energie, duce la o creştere accelerată a inflaţiei şi o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de funcţionare”, arată UNTRR.

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile carburantului au crescut și în România. Motorina s-a scumpit cu aproximativ 48 de bani pe litru, iar benzina cu aproximativ 34–35 de bani.

Creșterile sunt legate de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale.

Cotația petrolului a depășit recent pragul de 110 dolari pe baril, înainte de a reveni spre nivelul de aproximativ 90 de dolari.