Horaţiu Moldovan a transmis că CNAS şi-a respectat angajamentele privind eficientizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precizând că, în urma negocierilor, au fost stabilite noi valori ale punctului per serviciu şi per capita pentru medicii de familie, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De asemenea, el a menţionat că medicii din ambulatoriul de specialitate vor putea să îşi împartă norma de lucru în două contracte cu casa de asigurări. Potrivit acestuia, aceste măsuri, promise încă din vara acestui an, au fost deja incluse în legislaţie.

”Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate: pentru medicii de familie, am negociat şi agreat noile valori ale punctului pe serviciu (10,3 lei) şi per capita (8,2 lei), începând cu 1 ianuarie 2026 – ÎNDEPLINIT! ⁠pentru medicii din ambulatoriul de specialitate: am negociat şi agreat că vor avea dreptul să îşi împartă norma de lucru în două contracte cu CAS – ÎNDEPLINIT! Aşadar, încă două din măsurile pe care CNAS le-a promis în vara acestui an au fost transpuse în legislaţie”, a arătat Horaţiu Moldovan, într-un mesaj transmis marţi seară.

Oficialul a precizat că planul stabilit va fi respectat și că, alături de Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Guvernul României, vor fi continuate demersurile pentru implementarea tuturor măsurilor de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Horaţiu-Remus Moldovan a subliniat în mod deosebit contribuţia Colegiului Medicilor din România, precum şi a asociaţiilor profesionale ale medicilor de familie şi ale celor din ambulatoriul de specialitate, evidenţiind modul responsabil şi profesionist în care s-au desfăşurat negocierile şi consultările.

Acesta a arătat că implicarea acestora şi angajamentele asumate au fost esenţiale în efortul comun de redefinire a unor mecanisme-cheie pentru buna funcţionare a sistemului sanitar şi pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre medic şi pacient. Totodată, preşedintele CNAS a remarcat că anul care se încheie a reprezentat o lecţie de maturizare, prin experienţele acumulate, greşelile asumate şi deciziile consecvente, exprimând convingerea că încrederea autentică se construieşte în timp, cu sănătate, răbdare şi respect.