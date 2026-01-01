Toate operațiunile privind evidența angajaților se realizează exclusiv prin noul registru digital, conform informațiilor transmise de Inspecția Muncii, marcând un pas important în digitalizarea relațiilor de muncă și în creșterea transparenței între angajatori și autorități.

Tranziția la Reges Online este obligatorie pentru toți angajatorii, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate. Aceștia trebuie să își creeze conturi în sistem și să introducă datele contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc în baza de date a fostului Revisal.

Prin Reges Online, angajatorii vor gestiona angajările, modificările contractuale și încetările contractelor exclusiv în format digital. Sistemul permite raportarea în timp real, eliminând întârzierile și riscurile generate de raportările incomplete sau eronate.

Reges Online oferă beneficii importante atât pentru angajatori, cât și pentru salariați, prin acces securizat, protecția datelor și evidența clară a istoricului contractual. O noutate esențială este că angajații pot verifica direct informațiile din contractele lor, fără a mai depinde exclusiv de documentele furnizate de angajatori. Astfel, platforma contribuie la consolidarea drepturilor angajaților și la reducerea situațiilor de neconformitate.

Autoritățile avertizează că nerespectarea obligațiilor privind Reges Online poate atrage sancțiuni severe, cu amenzi cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterilor constatate. Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să finalizeze cât mai rapid procesul de tranziție și să se asigure că datele introduse în sistem sunt corecte și actualizate, pentru a evita sancțiuni și eventuale probleme legale.

Amintim că REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților) este administrat de Inspectoratul Teritorial de Muncă și reprezintă instrumentul prin care angajatorii transmit informații oficiale despre angajați. Registrul cuprinde date personale precum nume, CNP sau data nașterii, dar și informații despre contractele de muncă, data începerii activității, funcția ocupată și tipul contractului.

Pentru a accesa platforma REGES, angajații trebuie să urmeze câțiva pași. Prima etapă este crearea unui cont, urmată de activarea acestuia. Potrivit informațiilor oficiale, activarea se poate face prin semnătură digitală calificată, conform Legii 455/2001, ceea ce permite autentificarea online rapidă și securizată, sau prin identificare la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe baza actului de identitate și a completării unui formular de activare.