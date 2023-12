Pe Saveta Bogdan a cerut-o în căsătorie nimeni altul decât Gheorghe Turda. Deși artista a declarat de mai multe ori că nu a avut noroc în dragoste în tinerețe, aceea a fost perioada în care a fost cerută în căsătorie de interpretul Gheorghe Turda.

Cântăreața de muzică populară a fost căsătorită de două ori. Totuși, ambele mariaje s-au destrămat. În timp ce era prea tânără atunci când s-a căsătorit prima dată, cel de-al doilea soț a trădat-o după 30 de ani petrecuți împreună. În prezent, artista spune că a găsit din nou dragostea.

Totuși, ceea ce puțini știu este că Saveta Bogdan a primit o cerere în căsătorie. Ea a venit de la însuși Gheorghe Turda, un moment care a rămas mai puțin cunoscut în biografia sa.

Gheorghe Turda s-a mișcat repede și a cerut-o în căsătorie la scurt timp după divorțul de primul soț.

Deși spune că îl aprecia foarte mult pe Turda, Saveta Bogdan a decis să îl refuze pentru că nu și-a dorit o relație cu un coleg de breaslă.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit. Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a spus Saveta Bogdan, potrivit Playtech.

Artista plină de farmec din muzica populară se bucură în prezent de o relație nouă și fericită, dar alege să păstreze secretul asupra identității partenerului său. Totuși, a dezvăluit că acesta nu are nicio legătură cu domeniul în care activează ea.

Eu am avut divorțul acum 30 de ani. Atunci l-am cunoscut. După vreo 10 ani ne-am reîntâlnit la un spectacol în Obor. Acolo el a venit la mine și m-a întrebat dacă îl mai țin minte, că el a fost avocatul de la procesul meu de divorț. Am făcut schimb de numere de telefon, iar el tot a căutat să mă sune. Mă întreba mereu ce fac, dacă mi-am băut cafeaua. Uite așa s-a legat prietenia aceasta”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Fanatik .

„E o treabă de mulți ani. El nu e în domeniul meu, nu vrea să îi spun numele și nici să mă afișez cu el pe undeva. Eu am luat un premiu de curând de la ambasada Turciei. M-au apreciat mult, le-a plăcut de mine. Și mie mi-a plăcut de un turc și l-am pupat pe obraz. Lumea e drăguță, mă oprește, vorbește cu mine. La mine în Ardeal e o vorbă. Îmi zice lumea: „Vai Saveto, ce populară ești!”. Nu am de împărțit nimic cu nimeni, publicul mă iubește. Iar eu la rândul meu iubesc publicul, pentru că datorită lui suntem cine suntem.

Din păcate, Gheorghe Turda și-a pierdut partenera de viață în urmă cu 14 ani. Ulterior, deși a încercat să își regăsească fericirea alături de altcineva, în cele din urmă a decis să își trăiască bătrânețile singur, împreună cu familia.

„Sunt solo, sunt cu fetele mele, cu nepoții mei. Eu am o relație de familie foarte sănătoasă, iubesc tot ce e frumos pe această lume, mai ales familia. Familia mă înnobilează, toate reușitele de familie. După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața. Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide. Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit.

Am stopat orice legătură cu presa vis a vis de știrile de prost gust, mi-au atribuit niște lucruri pe care nu le-am făcut. Și chiar din contră, am ajutat oamenii cât am putut pe fiecare și chiar m-au exploatat de bunătatea mea. Mulți colegi de breaslă, de scenă, de cântec, alții mai valoroși, alții mai puțin valoroși. Sigur că m-a afectat sufletește”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit Ciao.ro.