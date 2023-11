Saveta Bogdan a trecut prin mai multe relații care nu au avut un final fericit. După despărțirea de avocatul mai tânăr, aceasta a fost împreună cu un ambasador străin. Totuși, lucrurile nu au decurs bine nici de această dată, iar ei au mers pe drumuri separate după mutarea artistei în SUA.

În momentul de față, artista declară că are o relație la distanță, tot cu un avocat. În schimb, nu are de gând să se căsătorească pentru a treia oară. Aceasta a recunoscut că noul iubit o răsfață și îi aduce buchete de trandafiri, dar nu e pregătită să-și asume toate obligațiile unei relații.

Mai precis, aceasta a subliniat că nu mai dorește să se căsătorească la 77 de ani.

„Cu dragostea stăm așa și așa! Am o combinație cu un avocat, dar el e la distanță! Totul este la distanță! Este mai răruț și mai drăguț! E mai bine! Îmi aduce câte 50 de trandafiri, așa că este bine! El a plecat în Maldive, eu am plecat în America, îți dai seama ce întâlnire a fost! El stă și în București, dar este avocat, are procese mereu, pleacă și în străinătate, dar și în România, peste tot! O relație mai la distanță, este mai bine! Nu mă mai mărit la vârsta aceasta, am înnebunit? Fără măritiș, nu ne mai trebuie! Averi nu avem, dar și dacă avem, la ce ne folosește?” a spus Saveta Bogdan pentru Ego .

În schimb, aceasta are un singur regret, respectiv că nu a făcut mai mulți copii. Fiica Savetei Bogdan locuiește de ani buni în SUA și este căsătorită cu un cetățean american.

„Nu am făcut niciun testament, i-am trecut fetei casa pe numele ei, așa trebuia! Ea era singura moștenitoare, singurul meu copil! Am vrut să fie pe numele ei, așa am vrut eu, să nu cheltuie atâția bani acolo când nu o să mai fiu! Dacă știam că ea se va mărita și eu voi rămâne singură, mai făceam! Mai făceam vreo doi, nu doar unul! Casă am, am 3 camere sau îi făceam un apartament la celălalt!”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată.