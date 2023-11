Saveta Bogdan a fost pipăită în văzul lumii! Cu ani de zile în urmă, se afla la un eveniment privat. În timp ce se plimba printre mesele oamenilor, a fost pipăită de un bărbat străin. La un moment dat, a simțit cum cineva îi ridică fusta și îi atinge posteriorul. A fost șocată. Mai ales că soția agresorului era martoră. Totuși, și-a păstrat cumpătul. Nu a vrut să strice spectacolul și nici s-o rănească pe acea femeie. I-a răspunsul agresorului printr-o glumă: „Domne, nu mă pipăi că mai am doi acasă.”

De-a lungul carierei sale, a fost admirată de diverși bărbați, unii singuri, alții însurați. În ciuda faptului că unele femei au fost atinse de gelozie, ea și-a păstrat integritatea. Niciodată nu s-a băgat în relația altora.

„A venit un domn, m-a văzut, bine… eram și eu puțin mai așa… (tânără), a venit, mi-a băgat mâna (sub fustă) și m-a pipăit pe fund. I-am spus: Aloo! Ce faci? Și i-am dat peste mână. Mi-a spus: ”Am vrut și eu să văd cum este o artistă.” Am avut o reacție pașnică, ce era să fac? Eu cântam printre mese, ce era să mă opresc din cântare. Nu l-am obrăznicit la microfon, era cu soția. I-am spus: ”Domne, nu mă pipăi că mai am doi acasă.”

Niciodată nu am făcut probleme femeilor, deși foarte multă lume a fost geloasă. Veneau bărbații cu femeile lor și erau geloase pe mine. Le spuneam: Nu fi geloasă că nu mă interesează, eu stau liniștită, în banca mea, îmi văd de treabă. Niciodată nu am făcut necaz unei femei sau colegelor mele de cântare, chiar dacă știam că este cu cineva, iar eu să intru să îi stric rostul, niciodată”, a declarat artista de muzică populară pentru SpyNews.