Circa 70% dintre români au implementat deja măsuri simple pentru reducerea consumului de energie, cum ar fi reglarea optimă a centralelor, stingerea luminii în camerele neutilizate sau trecerea la iluminat cu becuri LED, care oferă economii semnificative comparativ cu becurile incandescente sau fluorescente și au o durată de viață mai mare. În schimb, doar 16% au investit în achiziționarea și instalarea de panouri fotovoltaice, cu sau fără baterii de stocare.

În ceea ce privește finanțarea viitoarelor investiții în eficiența energetică a locuințelor, peste 58% dintre români intenționează să folosească economiile proprii, 12% iau în calcul credite bancare, iar aproape 30% speră să acceseze programe de stat, precum Casa Verde Fotovoltaice.

Când sunt întrebați care este cea mai importantă măsură pentru o casă eficientă energetic, 43% consideră că înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele cu clase energetice superioare este cea mai eficientă. Aproximativ 20% indică izolarea termică a locuinței și înlocuirea centralei cu una în condensare, aceasta din urmă fiind mai eficientă decât centralele clasice, consumând până la 30% mai puțin gaz, având randament superior și durată de viață mai mare.

Reducerea facturilor reprezintă principala motivație pentru 75% dintre români, în timp ce 13% menționează confortul sporit, iar aproape 10% se gândesc la impactul asupra mediului. Doar aproximativ 2% consideră că eficiența energetică crește valoarea locuinței.

Jumătate dintre respondenți estimează că, după implementarea unor măsuri de eficiență energetică, facturile vor scădea cu 20-40%, un sfert se așteaptă la reduceri sub 20%, iar cealaltă pătrime este optimistă și estimează scăderi de 40-60%.

Interesul românilor pentru eficiența energetică rămâne constant. Indiferent dacă este vorba despre schimbarea comportamentului privind consumul de energie sau despre investiții în locuințe eficiente energetic, obiectivele principale rămân sporirea confortului și reducerea costurilor la energie.

Despre-energie.ro

Platforma despre-energie.ro, un proiect susținut de companiile E.ON și Delgaz Grid, a fost lansată în anul 2020 cu obiectivul de a deveni, pentru consumatorii de electricitate și gaze, una dintre principalele surse de informare și, în același timp, de explicare, într-un limbaj clar și accesibil, a evoluțiilor relevante și de impact de pe piața de energie, dar și să îi ghideze pe cititori în drumul prin acest univers complex astfel încât să poată lua decizii corecte privind tot ceea ce ține de energia și sursele de energie din propriile gospodării.