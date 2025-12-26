Astăzi, 26 decembrie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și-a exprimat recunoștința și respectul față de Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, la șapte ani de la trecerea sa în 2018. Instituția a subliniat că, dincolo de durerea provocată de pierderea sa, memoria profesorului trebuie cinstită prin recunoașterea contribuțiilor sale și prin păstrarea valorilor pe care le-a promovat.

Universitatea a amintit că Aurel Ardelean, în calitate de președinte fondator, a pus bazele unei instituții durabile, lăsând în urmă nu doar structuri materiale, ci și un sistem de principii etice, educaționale și de responsabilitate civică. Viziunea sa pentru dezvoltarea învățământului a fost descrisă ca fiind clară, aplicată și orientată spre transformarea pozitivă a mediului academic și a comunității.

Conducerea universității a mai evidențiat că, pe lângă realizările vizibile — precum extinderea campusului și formarea a numeroase generații de absolvenți — profesorul Ardelean a fost apreciat pentru dedicarea sa față de oameni, generozitatea, modestia și integritatea sa. De asemenea, a fost remarcat și ca un familist devotat, care a prețuit echilibrul între viața profesională și cea personală.

În comunicatul transmis, Universitatea a afirmat că moștenirea sa constă în exemplul personal și în angajamentul față de cunoaștere, respect pentru muncă și excelență academică, valori care trebuie menținute vii de comunitatea universitară.