Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad comemorează memoria Prof. univ. dr. Aurel Ardelean
Astăzi, 26 decembrie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și-a exprimat recunoștința și respectul față de Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, la șapte ani de la trecerea sa în 2018. Instituția a subliniat că, dincolo de durerea provocată de pierderea sa, memoria profesorului trebuie cinstită prin recunoașterea contribuțiilor sale și prin păstrarea valorilor pe care le-a promovat.
Universitatea a amintit că Aurel Ardelean, în calitate de președinte fondator, a pus bazele unei instituții durabile, lăsând în urmă nu doar structuri materiale, ci și un sistem de principii etice, educaționale și de responsabilitate civică. Viziunea sa pentru dezvoltarea învățământului a fost descrisă ca fiind clară, aplicată și orientată spre transformarea pozitivă a mediului academic și a comunității.
Conducerea universității a mai evidențiat că, pe lângă realizările vizibile — precum extinderea campusului și formarea a numeroase generații de absolvenți — profesorul Ardelean a fost apreciat pentru dedicarea sa față de oameni, generozitatea, modestia și integritatea sa. De asemenea, a fost remarcat și ca un familist devotat, care a prețuit echilibrul între viața profesională și cea personală.
În comunicatul transmis, Universitatea a afirmat că moștenirea sa constă în exemplul personal și în angajamentul față de cunoaștere, respect pentru muncă și excelență academică, valori care trebuie menținute vii de comunitatea universitară.
„A fost un profesionist cu o voință neobosită, care și-a dedicat viața scopului de a oferi șanse. Viziunea sa nu a fost una utopică, ci o strategie clară și aplicată de dezvoltare a învățământului, demonstrând că, prin efort constant, perseverență și o inimă deschisă, se pot schimba fundamental mediile în care acționăm. Mulți îl vor păstra în memorie ca pe fondatorul unei instituții academice de referință. (…)
Plecarea sa este o pierdere resimțită profund de comunitatea academică și de oraș. Durerea despărțirii trebuie să ne motiveze. Avem datoria morală de a menține vie flacăra pe care a aprins-o; aceea a cunoașterii, a respectului față de muncă și a excelenței academice. Profesorul Ardelean a fost un deschizător de drumuri, un om care a acționat când alții doar au analizat.
El a lăsat în urmă nu doar amintiri, ci un angajament pentru viitor. Ne vom aminti de el prin fapte, nu doar prin cuvinte. Vom onora tot ceea ce a zidit cu inteligență, onestitate și respect pentru semenii săi. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.