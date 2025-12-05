Asemenea schimbări nu reprezintă doar o “modificare de look”, ci o problemă de legalitate. În unele cazuri, certificatul de înmatriculare poate fi invalidat, iar maşina poate fi refuzată la Inspecţia Tehnică Periodică (ITP).

Pe lângă aspectul legal, există şi riscurile de siguranţă rutieră pe care le pot genera culorile excentrice. Finisajele oglindă sau foarte reflectorizante pot produce reflexii periculoase pentru alţi participanţi la trafic, de exemplu orbind şoferi la soare sau la faruri, ceea ce creşte riscul de accidente.

De asemenea, vopselele foarte închise, mate sau nuanţele ultranegre pot reduce vizibilitatea maşinii pe timp de noapte sau pe vreme rea, ceea ce autorităţile consideră că afectează siguranţa deplină a circulaţiei.

Şoferii care fac modificări de culoare fără aprobare riscă amenzi, iar în unele cazuri, autorităţile pot reţine talonul sau plăcuţele de înmatriculare. În plus, la un accident, asigurările auto pot refuza despăgubirea dacă vehiculul nu corespunde datelor din documente.

Prin urmare, chiar schimbările estetice minore, vopsea metalizată, folie lucioasă sau culori speciale, trebuie însoţite de actualizarea în acte, pentru a evita sancţiuni sau probleme la ITP.

Pe lângă interdicţia de a folosi culori neautorizate sau efecte reflectorizante, legislaţia rutieră germană impune ca orice modificare vizibilă a caroseriei — inclusiv vopsirea sau aplicarea unei folii, să fie declarată și înregistrată oficial. Dacă proprietarul nu actualizează documentele vehiculului cu noua culoare, pot fi aplicate sancțiuni, iar vehiculul riscă să nu fie aprobat la inspecţia tehnică periodică (HU/TÜV).

Astfel, ceea ce pentru unii poate părea o simplă personalizare a automobilului, în Germania poate deveni o problemă legală, inclusiv cu posibila anulare a certificatului de înmatriculare dacă schimbările nu sunt declarate.

Autorităţile avertizează că anumite finisaje, de pildă cele lucioase, metalizate sau excesiv de reflectorizante, pot afecta vizibilitatea şi securitatea pe drumuri. Aceste efecte pot produce reflexii periculoase, mai ales pe timp de noapte sau la lumină intensă, ceea ce creşte riscul de accidente sau neînţelegeri între şoferi. De asemenea, modificările neautorizate pot face ca vehiculul să nu corespundă originalului aprobat, ceea ce poate complica verificările la inspecţia tehnică sau în contact cu poliţia.