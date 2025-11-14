Samsung a crescut prețurile mai multor categorii de cipuri de memorie cu până la 60% față de luna septembrie, potrivit informațiilor transmise către Reuters de persoane familiarizate cu politicile companiei. Aceleași surse au spus că firma a amânat anunțul oficial privind tarifele pentru contractele din octombrie, deși acestea sunt comunicate în mod obișnuit în fiecare lună.

Tariful contractat pentru module DDR5 de 32 GB a ajuns în noiembrie la aproximativ 239 de dolari, după ce în septembrie era de 149 de dolari. Alte variante, precum cipurile DDR5 de 16 GB și 128 GB, au avut scumpiri de aproximativ 50%. Pentru modulele de 64 GB și 96 GB creșterea a depășit 30%, au transmis distribuitori citați de Reuters.

O altă sursă care a primit notificările oficiale de preț din partea Samsung a confirmat creșterile, însă a menționat că informațiile nu sunt publice.

Specialiști citați de Reuters au spus că marii producători de servere și constructorii de centre de date acceptă acum că nu vor primi suficiente produse, iar primele de preț au devenit „extreme”. Criza de pe piața memoriei a dus la comportamente de achiziție accelerate, descrise de mai mulți directori drept o formă de cumpărare de panică.

SMIC, cel mai mare producător chinez de cipuri la comandă, a transmis că deficitul de memorie a determinat clienții să amâne comenzile pentru alte tipuri de cipuri. Xiaomi a avertizat, la rândul său, că prețurile ridicate au majorat costurile de producție ale telefoanelor, ceea ce afectează întreaga industrie a dispozitivelor electronice.

Analiștii citați de Reuters au explicat că Samsung beneficiază de situația actuală, deoarece trecerea sa mai lentă la cipurile AI i-a lăsat capacitate suplimentară în zona memoriei. Jeff Kim, cercetător la KB Securities, a spus că această poziție îi oferă companiei o putere mai mare în stabilirea prețurilor decât rivalii săi direcți, precum SK Hynix și Micron.

Ellie Wang, analist TrendForce, estimează că Samsung va majora cu 40% până la 50% prețurile contractelor trimestriale pentru perioada octombrie-decembrie. Aceasta a menționat că media industriei este de aproximativ 30%, iar companiile își asigură deja acorduri pe termen lung pentru anii 2026 și 2027.