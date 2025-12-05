Reprezentanții din Rusia susțin că, pe 30 noiembrie, un grup de luptă denumit „Getica”, format din voluntari români și moldoveni, ar fi distribuit un videoclip cu atacuri ale dronelor asupra trupelor ruse.

Materialul a apărut pe o rețea de socializare interzisă în Rusia și ar include imagini cu lovituri asupra militarilor ruși în zona desfășurării așa-numitei „operațiuni militare speciale”. Publicația video poartă titlul „Despăducherea” și conține simboluri ale Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale Ucrainei, iar autorii secvențelor ar putea fi cetățeni români, potrivit acuzațiilor.

Rusia face referire și la declarații mai vechi ale comandantului grupului „Getica”, cunoscut sub indicativul „Getotac”, care ar fi menționat rolul voluntarilor români în operarea dronelor de atac. Moscova consideră că o parte dintre acești mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac.

„Pe 30 noiembrie, așa-numitul grup de luptă „Getica”, care luptă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei și este alcătuit din cetățeni ai României și Republicii Moldova, a publicat pe rețeaua de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia imagini video cu lovituri ale dronelor asupra militarilor ruși din zona operațiunii militare speciale. Publicația este intitulată în mod cinic „Despăducherea”. În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac „Păsările lui Madjar” a trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei. Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii. Comandantul grupului „Getica”, cu indicativul „Getotac”, a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac”, arată un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Informațiile au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București. Postarea poate fi vizualizată aici.

Autoritățile ruse precizează că urmăresc activ presupusele crime de război comise de armata ucraineană și de luptătorii străini.

Potrivit oficialilor de la Moscova, persoanele implicate în aceste fapte vor fi trase la răspundere mai devreme sau mai târziu pentru acțiunile comise, iar monitorizarea lor este considerată o prioritate în zona de desfășurare a operațiunii militare speciale.