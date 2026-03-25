România va redirecționa peste 2,8 miliarde de euro din fondurile europene disponibile în actualul buget multianual către patru dintre cele cinci noi priorități strategice ale Uniunii Europene, în urma procesului de revizuire a Politicii de coeziune. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și responsabilă cu Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Ea a precizat că această realocare vizează competitivitatea economică, pregătirea pentru situații de criză, infrastructura de apă și dezvoltarea locuințelor sociale.

Potrivit oficialului european, cea mai mare parte a sumelor realocate va merge către domeniul competitivității și al tehnologiilor strategice, unde sunt prevăzute investiții de aproximativ 1,53 miliarde de euro.

Alte 904 milioane de euro vor fi direcționate către apărare și pregătire pentru crize, 208 milioane de euro către proiecte de locuințe sociale și accesibile, iar circa 200 de milioane de euro vor fi folosite pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată.

Roxana Mînzatu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, că o componentă importantă a acestor fonduri, estimată la aproximativ 456 de milioane de euro, provine din Fondul Social European Plus, instrument pe care îl coordonează la nivelul Comisia Europeană.

Acești bani vor fi utilizați în principal pentru formarea profesională și dezvoltarea competențelor în domenii de viitor, precum tehnologiile digitale, sănătatea, securitatea cibernetică sau pregătirea civilă și militară.

Conform planului prezentat, fondurile vor sprijini proiecte de digitalizare, modernizarea agriculturii și tranziția economică, dar și consolidarea capacităților de producție în industria de apărare.

De asemenea, sunt vizate investiții în mobilitatea militară, inclusiv construcția de autostrăzi cu rol strategic, precum și extinderea rețelelor de apă pentru comunitățile care nu au încă acces facil la acest serviciu esențial.

În paralel, o parte din resurse va fi direcționată către construirea sau dezvoltarea locuințelor sociale, inclusiv prin programe regionale și prin Fondul pentru Tranziție Justă.

Roxana Mînzatu a precizat că rezultatele procesului de revizuire au fost prezentate atât în Colegiul Comisarilor, cât și într-o conferință de presă organizată la sediul instituției, alături de colegul său, vicepreședintele executiv Raffaele Fitto.

La nivel european, aproape 34 de miliarde de euro au fost realocate către cinci priorități strategice în 25 dintre cele 27 de state membre. Din această sumă, aproximativ 3,3 miliarde de euro reprezintă redistribuiri din Fondul Social European Plus. România se află în top cinci state care au alocat cele mai mari sume pentru noile nevoi europene, după Polonia, Italia și Spania, dar înaintea Portugaliei.

Roxana Mînzatu a arătat că această redistribuire confirmă relevanța Politicii de coeziune în adaptarea la noile provocări, menținând în același timp obiectivul principal al acesteia: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și statele membre ale Uniunii Europene.