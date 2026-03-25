Roxana Mînzatu: România realocă peste 2,8 miliarde de euro către noile priorități europene
România va redirecționa peste 2,8 miliarde de euro din fondurile europene disponibile în actualul buget multianual către patru dintre cele cinci noi priorități strategice ale Uniunii Europene, în urma procesului de revizuire a Politicii de coeziune. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și responsabilă cu Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Ea a precizat că această realocare vizează competitivitatea economică, pregătirea pentru situații de criză, infrastructura de apă și dezvoltarea locuințelor sociale.
Potrivit oficialului european, cea mai mare parte a sumelor realocate va merge către domeniul competitivității și al tehnologiilor strategice, unde sunt prevăzute investiții de aproximativ 1,53 miliarde de euro.
Alte 904 milioane de euro vor fi direcționate către apărare și pregătire pentru crize, 208 milioane de euro către proiecte de locuințe sociale și accesibile, iar circa 200 de milioane de euro vor fi folosite pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată.
Roxana Mînzatu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, că o componentă importantă a acestor fonduri, estimată la aproximativ 456 de milioane de euro, provine din Fondul Social European Plus, instrument pe care îl coordonează la nivelul Comisia Europeană.
Acești bani vor fi utilizați în principal pentru formarea profesională și dezvoltarea competențelor în domenii de viitor, precum tehnologiile digitale, sănătatea, securitatea cibernetică sau pregătirea civilă și militară.
Investiții în digitalizare, apărare și locuințe sociale
Conform planului prezentat, fondurile vor sprijini proiecte de digitalizare, modernizarea agriculturii și tranziția economică, dar și consolidarea capacităților de producție în industria de apărare.
De asemenea, sunt vizate investiții în mobilitatea militară, inclusiv construcția de autostrăzi cu rol strategic, precum și extinderea rețelelor de apă pentru comunitățile care nu au încă acces facil la acest serviciu esențial.
În paralel, o parte din resurse va fi direcționată către construirea sau dezvoltarea locuințelor sociale, inclusiv prin programe regionale și prin Fondul pentru Tranziție Justă.
Roxana Mînzatu a precizat că rezultatele procesului de revizuire au fost prezentate atât în Colegiul Comisarilor, cât și într-o conferință de presă organizată la sediul instituției, alături de colegul său, vicepreședintele executiv Raffaele Fitto.
La nivel european, aproape 34 de miliarde de euro au fost realocate către cinci priorități strategice în 25 dintre cele 27 de state membre. Din această sumă, aproximativ 3,3 miliarde de euro reprezintă redistribuiri din Fondul Social European Plus. România se află în top cinci state care au alocat cele mai mari sume pentru noile nevoi europene, după Polonia, Italia și Spania, dar înaintea Portugaliei.
Roxana Mînzatu a arătat că această redistribuire confirmă relevanța Politicii de coeziune în adaptarea la noile provocări, menținând în același timp obiectivul principal al acesteia: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și statele membre ale Uniunii Europene.
Postarea integrală a oficialului european
„🇷🇴 România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027:
– Competitivitate și tehnologii strategice – 1,53 miliarde Euro
– Apărare și pregătire pentru situații de criză – 904 milioane Euro
– Locuințe – 208 milioane Euro
– Infrastructură de apă – 200 milioane Euro
🔹 O parte importantă din această realocare de fonduri, respectiv aprox. 456 milioane Euro, este sustinuta din Fondul Social European Plus, pe care îl gestionez la nivelul Comisiei Europene.
Cum vor fi folosiți banii?
✔️ În tehnologii strategice – pentru proiecte în digitalizare, sănătate, industrie și tranziție economică, inclusiv pentru modernizarea agriculturii și pentru formarea oamenilor în domenii de viitor.
✔️ În competențe noi pentru oameni – pentru formare în domenii precum tehnologii digitale, sănătate, securitate cibernetică, apărare, pregătire civilă și chiar apărare.
✔️ În infrastructură pentru apărare și situații de criză – pentru mobilitate militară, inclusiv construcția de autostrazi, precum și pentru consolidarea capacităților de producție din domeniul apărării.
✔️ În rețele de apă și apă uzată – pentru extinderea și modernizarea infrastructurii esențiale de apă, astfel încât mai multe comunități să aibă access facil la această necesitate de bază.
✔️ În locuințe sociale și accesibile – pentru construirea sau dezvoltarea de locuințe sociale, inclusiv prin programe regionale și prin Fondul pentru Tranziție Justă.
👉 Alături de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, colegul meu Raffaele Fitto, am prezentat astăzi, în Colegiul Comisarilor și în conferință de presă la sediul Comisiei Europene, rezultatele procesului de revizuire a fondurilor de coeziune din bugetul actual pentru perioada 2021-2027.
Aproape 34 miliarde de euro au fost realocate către cinci noi priorități europene cheie la nivelul a 25 din 27 state membre UE.
Din această sumă, 3,3 miliarde Euro este realocare în cadrul Fondului Social European Plus, pe care îl coordonez.
🇷🇴 România, cu o realocare de 2,837 miliarde de Euro, este unul dintre statele care a alocat cei mai multi bani pentru aceste noi nevoi europene strategice, fiind în top 5:
- Polonia – 8.054 miliarde Euro
- Italia – 7,058 miliarde Euro
- Spania – 3,201 miliarde Euro
- România – 2,837 miliarde Euro
- Portugalia – 2,541 miliarde Euro
🇪🇺 Această realocare demonstrează că Politica de coeziune a UE este una extrem de relevantă pentru a răspunde noilor priorități europene păstrând obiectivul ei fundamental: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și state membre”, a scris Roxana Mînzatu pe pagina sa de Facebook.
