Studiul realizat de EY România arată că 65% dintre respondenți indică creșterea costului vieții drept principala preocupare, urmată de evoluția economiei naționale (62%). Conflictele externe (54%) și rezultatele alegerilor politice interne (50%) completează lista temerilor, semnalând o atenție tot mai mare acordată impactului economic al contextului global.

„Românii demonstrează o maturizare accelerată a comportamentului de consum. Într-un mediu economic și geopolitic volatil, ei devin mai prudenți, prioritizează esențialul și caută soluții eficiente, inclusiv prin reducerea risipei și orientarea către mărci private”, declară Georgiana Iancu, Lider Retail şi Produse de Consum, EY România.

Percepția inflației este aproape unanimă: peste 90% dintre respondenți observă creșteri de prețuri la alimente și energie, iar 84% la combustibil. Totodată, 66% remarcă fenomenul de „shrinkflation”, ceea ce accentuează presiunea asupra bugetelor personale.

În acest context:

-64% anticipează cheltuieli mai mari pentru energie;

-48% intenționează să reducă bugetele pentru restaurante și mâncarea comandată;

sunt planificate tăieri și în zona băuturilor, snack-urilor și articolelor de modă sau sport.

În schimb, cheltuielile pentru alimentele de bază, produsele de uz casnic și îngrijirea personală rămân relativ constante, semn că esențialul continuă să fie protejat.

Comportamentele sustenabile capătă un rol practic. 87% dintre respondenți afirmă că încearcă să evite risipa alimentară, iar 56% preferă reparațiile în locul achizițiilor noi. În același timp, atașamentul față de brandurile consacrate scade, doar 30% dintre participanți considerându-le importante în deciziile de cumpărare, în timp ce mărcile private câștigă teren ca alternativă eficientă din punct de vedere al costurilor.

Studiul evidențiază o diferență clară între achiziția de produse IT&C și electronice și utilizarea serviciilor digitale. Produsele IT&C sunt printre primele vizate pentru reducerea cheltuielilor, 65% dintre respondenți considerându-le neesențiale sau prea costisitoare. Doar 9% ar alege mărci private în această categorie, preferința fiind pentru branduri consacrate.

În schimb, utilizarea serviciilor digitale rămâne ridicată: 88% comandă produse online cu livrare, 73% caută rețete culinare, iar consumul de conținut audio și video depășește 80%. Serviciile de tip Click & Collect sunt utilizate de peste jumătate dintre respondenți, în timp ce achizițiile din reclamele de pe rețelele sociale sau produsele virtuale rămân marginale.

La nivel individual, majoritatea respondenților declară că nu sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă și că își pot acoperi nevoile de bază. Cu toate acestea, aproape două treimi spun că reduc cheltuielile neesențiale, iar principalele temeri rămân legate de costurile energiei, nivelul taxelor și siguranța pensiilor.

Pentru sărbătorile de iarnă, 53% anticipează cheltuieli mai mari decât anul trecut, indicând o disponibilitate selectivă de consum, într-un context general de prudență.