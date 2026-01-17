Canalul oficial al lui Călin Georgescu pe YouTube a acumulat până în prezent aproximativ 13,5 milioane de vizualizări prin cele peste 500 de clipuri publicate. În medie, acesta înregistrează circa 2.000 de vizualizări zilnic, respectiv aproximativ 20.000 pe săptămână. În ultimele 30 de zile, canalul a avut 84.352 de vizualizări, generând venituri estimate între 21 și 337 de dolari.

Totuși, cifrele cele mai îngrijorătoare pentru Georgescu sunt cele privind dinamica abonaților. În prezent, canalul are 137.000 de abonați, fără niciun abonat nou în ultimele trei luni. Aceeași situație s-a înregistrat și în lunile septembrie, octombrie și noiembrie, ultima lună cu creștere fiind august 2025, când s-au adăugat aproximativ 1.000 de abonați. În tot anul trecut, canalul a adunat doar 15.000 de abonați noi.

Interesul pentru Georgescu a explodat în noiembrie și decembrie 2024, cu aproape 60.000, respectiv 22.000 de abonați noi. Această creștere a coincis cu perioada alegerilor prezidențiale și cu decizia CCR privind anularea turului doi. După această perioadă, vizualizările au scăzut.

În noiembrie 2024, canalul a înregistrat peste 3 milioane de vizualizări, iar în decembrie aproape 1,5 milioane, scrie Fanatik. După luna mai 2025, vizualizările nu au mai depășit 200.000, ajungând sub 100.000 în decembrie 2025, de 30 de ori mai puțin față de noiembrie 2024. Veniturile anuale estimate sunt între 900 și 14.000 de dolari.

Pe Facebook, clipurile cu declarațiile sale de la Poliția Buftea au în general peste 200.000 de vizualizări, iar pagina oficială are peste 520.000 de urmăritori. Totuși, dinamica urmăritorilor a scăzut.

În mai 2025, pagina adăuga aproape 55.000 de urmăritori noi, dar în lunile următoare creșterile s-au limitat la câteva mii.

În decembrie, numărul noilor urmăritori a depășit 10.000, iar în ultimele 30 de zile au fost 8.700 de urmăritori noi. În aceeași perioadă, pagina a înregistrat o scădere a engagementului cu peste 140.000 de mențiuni.

Din mai 2025, nicio lună nu a mai depășit 40.000 de interacțiuni.

Pe TikTok, canalul său are aproximativ 775.000 de urmăritori. Dinamicile sunt variabile: în septembrie și octombrie au fost pierderi de peste 1.500 de urmăritori, în timp ce în noiembrie au apărut 6.600 de abonați noi, iar în decembrie 1.200.

În primele trei luni ale anului, creșterea urmăritorilor depășea constant 50.000 lunar, iar în luna mai, peste 20.000. Contul a trecut de la sute de mii de like-uri lunare (peste 1,5 milioane în ianuarie 2025) la doar 100.000 de noi like-uri în ultima lună.