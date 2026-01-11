Instituțiile publice, unitățile de învățământ și firmele care administrează metroul, gările, autogările și aeroporturile vor fi obligate să ofere apă potabilă gratuită tuturor: vizitatori, călători, pacienți sau elevi. Această măsură apare într-un nou proiect de lege depus în Parlament.

Autorii proiectului de lege susțin că, în realitate, accesul la apă potabilă gratuită în clădirile publice este slab sau inexistent. De exemplu, în sălile de așteptare ale instituțiilor publice și în zonele de transport nu există reguli clare care să oblige administratorii să pună la dispoziție apă pentru băut.

Legile actuale se ocupă de calitatea apei de la robinet, nu și de obligația de a avea puncte clare unde oamenii pot bea apă gratuit. Din această cauză, oamenii care așteaptă mult timp sau sunt în tranzit sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată. Asta afectează mai ales persoanele vulnerabile, cum sunt cei cu venituri mici, și duce la mai mult plastic aruncat.

La Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, majoritatea călătorilor cumpără apă de la comercianți sau de la automate. Oamenii evită robinetele de la toalete deoarece nu sunt siguri dacă apa este potabilă sau nu. De altfel, cea mai tranzitată gară din țară, Gara de Nord din București, nu are nici măcar o cișmea, reamintește Pro TV.

„Normal așa ar fi să existe apă. E o nevoie curentă a fiecăruia dintre noi și trebuie să fie accesibilă. E de trei ori mai scump decât prețul din magazin. Consider că ar fi o idee foarte bună de implementat și pentru copii și pentru adulți”, a declarat un bărbat pentru sursa citată. „Eu cred că da, ar trebui, pentru că cumpără, unii oameni o să cumpere, unii nu, cred că ar trebui să pună”, a adăugat o femeie. „În Filipine, apa costă 20 de pesos. În lei, 2 lei”, a mărturisit o turistă.

Noul proiect de lege spune că instituțiile publice, unitățile de învățământ și firmele care administrează metroul, gările, autogările și aeroporturile sunt obligate să ofere apă potabilă gratuită oamenilor: vizitatori, călători, pacienți, elevi.

Această obligație se va îndeplini prin montarea de dozatoare de apă în zonele unde oamenii așteaptă sau circulă mult, cum sunt holurile, sălile de așteptare și zonele de tranzit. Dozatoarele trebuie instalate chiar dacă locația nu este conectată direct la rețeaua publică de apă. Pentru siguranța sănătății, toate dozatoarele – indiferent dacă sunt legate la rețeaua de apă sau funcționează cu bidoane – trebuie să aibă pahare de unică folosință, din materiale reciclabile sau biodegradabile.

De altfel, trebuie să existe un contract cu o firmă autorizată, care să asigure apa, întreținerea și curățarea periodică a aparatelor. Dacă dozatoarele folosesc apă îmbuteliată, furnizorul trebuie să aducă, la fiecare livrare, un document care arată că apa a fost testată. Acest document trebuie să poată fi văzut de oricine îl cere sau de autoritățile de control.

„Nu sunt costuri mari, sunt costuri mici, decente, care pot fi suportate fără niciun fel de problemă din bugetul propriu al fiecărei instituții publice. Vorbim de o măsură de bun simț de sănătate publică, nu despre un moft”, a declarat un deputat USR, potrivit sursei citate anterior.

Atenție! Pentru ca aceste reguli să se aplice, proiectul de lege trebuie aprobat de Parlament și promulgat de președintele României.