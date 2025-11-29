Studiul comandat de XTB arată că românii continuă să trateze superficial măsurile de siguranță atunci când folosesc platforme de investiții. Doar 30% dintre participanții la sondaj au deschis vreodată un cont pe platforme de tranzacționare, iar dintre aceștia o parte importantă nu verifică dacă platforma este reglementată sau autorizată.

Analiza comportamentelor de verificare relevă o situație alarmantă:

36% verifică întotdeauna siguranța unei platforme,

22% fac verificări doar uneori,

28% nu verifică niciodată,

14% nu știu sau nu își amintesc dacă au verificat vreodată.

Generațiile mai mature sunt și cele mai expuse. Persoanele cu vârste între 45–54 de ani (33%) și 55–65 de ani (38%) sunt cele care verifică cel mai rar platformele pe care investesc.

„Aceste date arată un paradox important: generațiile mai tinere, care de obicei dispun de mai puține resurse, sunt totuși mai prudente și mai atente la siguranță, în timp ce persoanele mature, care în general dețin sume mai mari pentru investiții, tind să fie mai relaxate în privința verificărilor. Lipsa de informare și încrederea bazată pe percepții pot transforma ușor deciziile financiare în riscuri inutile”, explică Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Pe lângă lipsa verificărilor privind reglementarea platformelor, românii manifestă și un comportament nesigur în ceea ce privește protejarea propriilor conturi. Aproape jumătate dintre participanți (48%) își schimbă parola doar atunci când sunt obligați, iar 20% fac acest lucru doar o dată pe an. Doar 26% respectă regulile de securitate recomandate în mod normal.

„Odată cu digitalizarea investițiilor, securitatea conturilor devine o condiție esențială pentru stabilitatea financiară. Măsuri simple, precum schimbarea regulată a parolelor și alegerea platformelor reglementate, pot preveni riscuri majore și pot proteja investițiile utilizatorilor”, mai adaugă Radu Puiu.

Situația indică o vulnerabilitate crescută a investitorilor locali, în special în contextul creșterii fraudelor online și a proliferării platformelor neautorizate.

Când caută informații, românii se orientează în primul rând către instituții considerate credibile:

59% preferă site-urile băncilor, ale BNR sau ale instituțiilor financiare,

procentul urcă la 68% în rândul persoanelor între 55–65 de ani,

38% folosesc presa financiară specializată,

doar 25% se bazează pe platforme de investiții sau brokeri,

17% aleg rețelele sociale sau influencerii,

15% se informează din presa generalistă,

11% nu caută deloc informații, nici despre investiții, nici despre siguranță.

Această realitate arată o piață în care dorința de protejare a economiilor există, dar nu este însoțită de comportamente elementare de prevenție.

O piață în dezvoltare, dar cu un nivel redus de cultură financiară

Concluziile sondajului evidențiază o discrepanță între interesul crescut pentru investiții și lipsa de pregătire practică. Instrumentele financiare sunt tot mai accesibile, însă mulți români le folosesc fără să înțeleagă riscurile asociate.

Studiul confirmă că:

românii sunt interesați de investiții,

se bazează în general pe surse oficiale pentru informare,

dar nu aplică regulile minime de securitate,

iar verificarea reglementărilor platformelor este adesea ignorată.

Aceste comportamente expun investitorii la pierderi evitabile și accentuează nevoia de educație financiară și digitală.

DESPRE XTB

XTB este o platformă globală de investiții și analiză financiară, care sprijină peste 1,7 milioane de utilizatori în atingerea obiectivelor financiare. Compania oferă acces la acțiuni, ETF-uri cu deținere, Planuri de Investiții personalizate și tranzacționarea CFD-urilor pe indici, valute, mărfuri și criptomonede.

Aplicația pune la dispoziție materiale educaționale extinse, webinare, cursuri și suport pentru clienți în 20 de limbi. XTB are peste 12 birouri în lume și peste 1.200 de angajați, iar din 2016 acțiunile sale sunt listate la Bursa din Varșovia.

CFD-urile sunt instrumente riscante, iar 71% dintre conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează aceste produse.