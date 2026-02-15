Fondul de reparații este un element esențial în administrarea clădirilor colective, garantând întreținerea și modernizarea părților comune.
În România, acest fond este reglementat de Legea 196/2018, care stabilește reguli clare privind constituirea, colectarea și utilizarea lui, arată avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.
Ce este fondul de reparații?
Fondul de reparații reprezintă suma de bani pe care fiecare proprietar dintr-o asociație de proprietari este obligat să o contribuie anual. Scopul acestui fond este menținerea în stare bună a părților comune, precum fațade, acoperișuri, instalații comune, scări și spații de uz comun.
Conform art. 71 alin. 2 din Legea 196/2018, proprietarii trebuie să aprobe anual un fond de reparații care să asigure efectuarea lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a proprietății comune.
Cum se decide suma fondului de reparații?
Decizia privind fondul de reparații se ia în adunarea generală a asociației de proprietari. Înainte de aceasta, comitetul executiv:
-
calculează suma necesară pe baza unui plan de lucrări și investiții;
-
include această sumă în bugetul anual de venituri și cheltuieli;
-
propune adunării generale aprobarea fondului și a modului de colectare (rate lunare, semestriale sau anual).
Doar adunarea generală poate stabili suma finală și perioada de colectare, ceea ce asigură transparență și implicarea tuturor proprietarilor.
Colectarea fondului de reparații
Fondul de reparații se colectează lunar, alături de cota parte din întreținere, și se evidențiază separat pe lista de plată. Administratorul este obligat să emită chitanță separată pentru aceste sume, care se depun în contul unic al asociației.
Hotărârea adunării generale privind fondul de reparații este obligatorie pentru toți proprietarii, cu efect imediat, dacă nu este suspendată sau anulată de instanță.
Fondul de reparații poate fi folosit exclusiv pentru întreținerea și modernizarea proprietăților comune, incluzând:
-
reparații și consolidări;
-
reabilitare termică;
-
îmbunătățirea aspectului arhitectural și a calității ambientale a clădirii.
Orice folosire a fondului pentru alte scopuri este interzisă de lege și poate atrage sancțiuni.
Sancțiuni pentru utilizarea abuzivă a fondului de reparații
Legea 196/2018 prevede amenzi între 4.000 și 9.000 lei pentru folosirea fondului în alte scopuri decât cele prevăzute (art. 102 alin. 1 lit. l și alin. 2 lit. e).
Aceasta protejează atât proprietarii, cât și clădirea, asigurând că resursele sunt folosite conform destinației.
