Recalcularea pensiilor în România reprezintă un proces complex care generează o varietate de rezultate pentru pensionarii din diferite categorii. Unii dintre aceștia se vor confrunta cu situații în care pensiile lor nu vor suferi modificări semnificative. Alții ar putea experimenta creșteri considerabile la pensie. Există și pensionari care vor avea scăderi în cuantumul pensiilor lor lunare. Această abordare de recalculare se bazează pe o nouă lege a pensiilor.

Recalcularea urmează să fie efectuată în două etape principale. Prima vizează indexarea pensiilor cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024. A doua constă în recalcularea propriu-zisă a tuturor pensiilor în septembrie 2024. Această ultimă etapă implică aplicarea unei noi formule de calcul a pensiilor.

Formula de calcul pentru pensie

Conform noii legi a pensiilor, formula de calcul pentru pensie se bazează pe mai multe elemente. E vorba de valoarea punctului de referință (VPR). Aceasta este stabilită la 81 de lei. Se are în vedere și numărul total de puncte acumulate de fiecare pensionar.

Punctele contributive sunt acordate pentru anii în care persoanele au contribuit la sistemul de pensii. Fiecare an contribuit este echivalat cu un punct. În paralel, există și puncte de necontributivitate. Ele reprezintă anii petrecuți în situații specifice. Ca și exemplu, sunt anii din armată, șomajul sau perioadele de studii (0,25 puncte pentru fiecare an).

Cine primește puncte de stabilitate

În plus, există și puncte de stabilitate. Aceste sunt acordate pentru anii în care persoanele rămân active în muncă, în conformitate cu o formulă de progresie. Mai exact, 0,50 puncte/an pentru intervalul 26-30 de ani de muncă. Se dau 0,75 puncte/an pentru intervalul 31-35 de ani. Un punct pe an se oferă pentru fiecare an din intervalul 36-40.

Pensionarii care nu vor primi ajustări semnificative

Această nouă lege a pensiilor aduce modificări majore care afectează diferite categorii de persoane în ceea ce privește recalcularea pensiilor. Există două categorii principale de pensionari care nu vor primi ajustări semnificative. Sunt vizați și românii care vor înregistra chiar scăderi ale pensiilor lor. Aceste două categorii sunt: