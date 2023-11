Marcel Ciolacu spune că banii vin din bugetul statului

Marcel Ciolacu a oferit, miercuri, în cadrul unei emisiuni televizate, informații noi despre noua lege a pensiilor. Întrebat de unde vor veni banii și ce le spune oamenilor, celor 5 milioane de pensionari, care cred că nu există bani pentru majorările pensiilor, premierul a fost clar. El susține că fondurile există și vor fi luate din bugetul de stat.

Mai departe, el susține că o parte din bani or fi luați din fostele pensii speciale și din fondurile europene. Premierul explică faptul că România era în pericol de a nu mai putea majora pensiile până în 2070.

„Banii se iau din bugetul statului. Pensiile se și impozitează, anumite pensii. Dacă eu am… Eu nu-s de vină… N-am închis cererea de plată numărul trei. Am înțeles, erau pensiile speciale, m-am dus la Bruxelles, am negociat, am închis cererea de plată numărul trei în momentul acesta. Mai e jalonul 206, cu anumite discuții. Culmea! Acolo sunt microîntreprinderile, dar o să negociem în continuare și o să închidem cererea. Aveam renegocierea PNRR-ului, mai ales acel 9,4, fiindcă nu mai puteam mări pensiile în România până în 2070. Că așa l-a dus pe unu capul! Pe ăla care l-a dus capul să treacă 9,4, vine acum și scrie comisiei că legea pe care am trecut-o prin Senat nu e sustenabilă, lege care a fost validată de către comisie și de către Banca Mondială. Domne, dacă vor să se războiască cu cineva, să se războiască cu mine, domne, n-am nicio problemă! Să se războiască cu Ciolacu, cu PSD-ul, cu cine vor ei! Dar să lase oamenii în pace!”, a precizat el.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre folosirea subiectului pensiilor în lupta electorală. El a precizat că „trebuie să existe și în politică o linie roșie peste care nu treci, să nu mai minți oameni, să nu mai foloseşti. Am învrăjbit…”.

Ce se întâmplă cu coaliția în alegeri. Lămuriri despre Comisia Europeană

Premierul a abordat și tema problemelor din sondaje pe care le are PNL-ul. El a declarat că nu este la curent cu aceste probleme. În plus, a precizat că discută zilnic cu președintele PNL, alături de care colaborează pentru binele românilor.

„Nu sunt sociolog și nu… Eu vorbesc aproape zilnic cu președintele Partidului Național Liberal. Mai mult, vorbesc de câte ori este nevoie. Avem o comunicare şi încercăm să luăm cele mai bune decizii pentru români. Eu pot să vin să compar 70 de miliarde de euro veniţi din fonduri europene, să nu mă țin de cuvânt la niște negocieri avute cu Comisia, să nu vin cu o lege a pensiilor așteptată, fiindcă noi avem pensionari, s-au pensionat pe mai multe legi, avem tot felul de modificări făcute în Parlament? Oamenii ăia vor ceva predictibil și sustenabil, și echitabil”, a precizat premierul.

El a oferit și lămuriri importante despre atitudinea Comisiei Europene. Despre aceasta, Ciolacu spune că nu este „un bau bau”. Dimpotrivă, a fost încurajat să mărească pensiile, deoarece nicăieri în Europa nu mai există „pensionari cu venituri sub 2.000 lei”.

„Şi eu, până să ajung premier, am crezut că Comisia asta e un bau bau. Am ajuns acolo: oameni buni, nu puteți să țineți pensionarii cu venituri de sub 2.000 lei, cu 1.500 lei. Nu se întâmplă niciunde în Europa așa ceva. Da, găsiți un echilibru. Mai aud cu 13,8% se indexează toate pensiile pe partea de contributivitate. Nu indexează nimeni nicio pensie. Partea de special… pensiile militarilor am vorbit la Comisie, ale polițiștilor sunt pensii de serviciu, s-a lămurit acest lucru. Am venit cu niște plafoane astfel încât să evităm această discuție. Ah, nu s-a scris negru pe alb? Dar am găsit soluțiile tehnice cu Ministerul Muncii şi cu Comisia…”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă anticipează vreun risc ca românii să nu primească și cea de-a doua creștere a pensiilor, Ciolacu a spus că nu există această posibilitate.