Începând cu 1 septembrie 2025, soții și părinții care nu au venituri vor rămâne neasigurați dacă rudele care îi întrețin nu achită contribuția suplimentară la CASS, reprezentând 10% din valoarea a șase salarii minime brute, prin completarea și depunerea declarației unice.

Suma datorată va fi achitată în două tranșe: un avans de 25% la momentul depunerii declarației și restul până în luna mai a anului următor. Pentru 2025, valoarea totală anuală va fi de 2.430 lei, iar termenii de plată vor fi 25% la depunerea declarației și diferența până pe 25 mai 2026.

Măsura nu se aplică persoanelor cu boli cronice fără venituri, care sunt incluse în programele naționale de sănătate.

În continuare, vor rămâne asigurate persoanele sub 18 ani, elevii și studenții până la 26 de ani, femeile însărcinate, pacienții oncologici fără venituri și persoanele cu dizabilități.

Noile reguli au devenit obligatorii începând cu 1 august 2025. Persoanele care sunt în prezent coasigurate își vor păstra această calitate până la 1 septembrie 2025. Pentru a-și menține asigurarea după această dată, va fi necesar să respecte noile reglementări și să achite contribuția corespunzătoare.

Modificările vor avea un impact semnificativ asupra angajaților care au persoane coasigurate, aceștia fiind nevoiți să se familiarizeze cu procedurile actualizate și să își asume responsabilitatea pentru plata contribuțiilor.

În ceea ce privește angajatorii, aceștia nu vor mai avea implicare directă în procesul de coasigurare, însă pot juca un rol important în informarea angajaților despre noile cerințe legale.

Această schimbare va afecta în mod direct soții și părinții fără venituri, care anterior erau acoperiți prin asigurarea unui membru al familiei. Pentru a-și păstra accesul la sistemul public de sănătate, aceștia vor trebui să plătească individual contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Persoanele fără venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot alege să se asigure prin plata voluntară a CASS, ceea ce presupune depunerea Declarației unice (formular D212) la ANAF. Odată depusă, această declarație conferă calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni, începând de la data depunerii.

Contribuția se calculează raportat la valoarea a șase salarii minime brute pe țară, stabilite în funcție de nivelul în vigoare la data depunerii declarației.