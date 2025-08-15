Ministerul Finanțelor a pus, ioi seară, în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe din „pachetul 2” de măsuri fiscale. Printre principalele schimbări:

Crește baza pentru calculul CASS la 90 de salarii minime brute pe țară.

Crește impozitul pe câștigurile de pe bursă.

Veniturile din chirii vor fi impozitate diferit: se aplică o cotă fixă de cheltuieli de 30% asupra veniturilor brute.

Proprietarii care închiriază pe termen scurt trebuie să folosească aparat de marcat și să dea bon fiscal.

Noile reguli pentru chirii:

Nu se mai folosește metoda veche de calcul pe bază de normă de venit sau sistem real.

Se calculează venitul net prin scăderea 30% cheltuieli fixe din venitul brut.

Venitul brut = toți banii încasați într-un an + valoarea altor beneficii în natură.

Contribuabilul completează doar partea de venituri în Registrul Fiscal și nu trebuie să țină contabilitate.

Impozitul anual = 10% din venitul net și este impozit final.

Impozitul se declară prin Declarația Unică.

Se plătesc și contribuții sociale obligatorii, conform Codului Fiscal pentru activități independente.

Persoanele care închiriază camere în locuința proprie pentru perioade scurte (maximum 30 de zile pentru aceeași persoană) vor trebui să folosească aparat de marcat și să dea bon fiscal fiecărui client.

Ministerul Finanțelor propune ca persoanele sau firmele care cer eșalonarea datoriilor să prezinte, uneori, o garanție suplimentară (contract de fidejusiune). Aceasta se aplică dacă debitorul are:

datorii pentru care nu se acordă eșalonarea;

datorii deja eșalonate care și-au pierdut valabilitatea;

datorii care trebuie plătite după eliberarea certificatului fiscal;

datorii reprezentând ajutoare de stat sau accize.

Termenul în care trebuie plătite aceste datorii neincluse în eșalonare scade de la 180 de zile la 60 de zile. Aceasta se aplică și pentru alte creanțe trimise de alte instituții sau pentru amenzi, dacă somația vine după decizia de eșalonare.

Proiectul de lege poate fi consultat AICI.