Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de aproape 70 de kilometri, prinde formă la poalele Munților Făgăraș. Va urma apoi un traseu apropiat de Valea Oltului și de Drumul Național 1.

Deși lucrările se află în fază incipientă, reprezentanții Ministerului Transporturilor au repetat în mai multe rânduri că acest tronson ar putea fi finalizat până la finele anului 2027. Spre deosebire de alte proiecte similare, A13 prezintă un grad de complexitate mai scăzut.

Există diferențe reduse de altitudine și nu se impune edificarea unor tuneluri sau viaducte de dimensiuni mari. Proiectul include 102 structuri, patru spații de servicii, șapte noduri de circulație, două centre de mentenanță și coordonare, precum și un punct de asistență.

Termenul de implementare a proiectului a fost stabilit până la 31 decembrie 2029. Însă, conform proiecțiilor din rapoartele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pce fac referire la stadiul autostrăzilor în construcție, darea în folosință este anticipată pentru intervalul 2027 – 2028.

Trei dintre cele patru tronsoane (loturile 2, 3 și 4) se află deja în execuție. Iar pentru segmentul rămas (lotul 1), Ministerul Transporturilor a emis, la începutul lunii august, autorizația de construire pentru 13,5 kilometri din totalul de 14,2 kilometri.

Acest sector va uni localitățile Boița și Avrig. Iar valoarea investiției se ridică la o sumă de 1,9 miliarde de lei, fără TVA. În localitatea Boița, Autostrada A13 se va intersecta cu Autostrada A1 Sibiu – Pitești, care străbate Valea Oltului.

Cel de-al doilea tronson al Autostrăzii A13 a intrat în execuție în luna mai. Acest proiect face referire la o bucată de autostradă ce va măsura 20 de kilometri, între Avrig și Arpașu de Jos. Iar investiția aferentă este estimată la suma de 1,54 miliarde de lei, fără TVA. Lotul al treilea, cuprins între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus (17,61 kilometri), a intrat în șantier la începutul anului, iar gradul de realizare atins până în prezent se apropie de 10%. Această porțiune are o valoare de 1,77 miliarde de lei, fără TVA.

Ultimul tronson al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș a intrat recent în execuție. Are o lungime de 16,26 kilometri și va lega Sâmbăta de Sus de Făgăraș, unde se va racorda la varianta ocolitoare inaugurată de curând a municipiului, scrie adevarul.