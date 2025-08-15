Legea Codului de procedură fiscală se modifică astfel:

La articolul 92 se adaugă o regulă nouă:

O firmă este declarată inactivă și i se aplică regulile din Codul Fiscal pentru firme inactive dacă:

a) nu are cont bancar în România sau la Trezoreria Statului;

b) nu a depus bilanțul anual în maximum 5 luni după termenul legal.

Art. I – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 2. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (12 ), cu următorul cuprins: „(12 ) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:” a) nu are cont bancar în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului; b) nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.”

Legea privind disciplina financiară se modifică astfel:

1. Firmele trebuie să aibă un cont bancar în România sau la Trezoreria Statului.

Firmele nou-înființate trebuie să deschidă contul în maximum 30 de zile lucrătoare de la înființare.

Toată durata activității, firmele trebuie să aibă cel puțin un cont.

Băncile din România nu pot refuza deschiderea contului, decât dacă acest lucru ar încălca legea împotriva spălării banilor sau sancțiunile internaționale.

2. Nerespectarea acestor reguli se consideră contravenție și se amendează cu 3.000 – 10.000 lei.

Art. II. – Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (11 ), se introduc trei noi alineate, alin. (12 ) – (14 ) cu următorul cuprins: „(12 ) În vederea aplicării prevederilor alin.(1), persoanele juridice au obligația să dețină un cont la o instituție de credit din România sau la o unitate a Trezoreriei Statului . Pentru persoanele juridice nou-înființate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum treizeci de zile lucrătoare de la data înființării. (13 ) Persoanele prevăzute la alin.(12 ) au obligația de a deține cel puțin un cont pe toată perioada desfășurării activității. (14 ) Instituțiile de credit din România nu pot refuza o cerere privind deschiderea contului prevăzut la alin. (12 ), cu excepția cazurilor în care deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.” 2. La articolul 12, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: „(4) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (12 ) și (13 ) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.”

Ordonanța privind sistemele moderne de plată se modifică astfel: Persoanele fizice și firmele trebuie să accepte plata cu carduri de debit, credit sau preplătite prin POS sau alte metode moderne, inclusiv aplicații pentru plăți electronice. Unele alineate vechi de la articolul 1 se elimină. Alte reguli noi sau modificate: Firmele pot oferi avans în numerar la terminale, în baza contractelor cu instituțiile care acceptă plata, și trebuie să afișeze clar serviciul și costurile.

Sunt scutite de această obligație firmele din zone fără rețea de internet sau telecomunicații.

Firmele din aceste zone trebuie să se conformeze obligației de acceptare a cardurilor în termen de 12 luni de la momentul în care zona lor primește rețea de comunicații. Introducerea sistemelor moderne de plată

Art. III –Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: