Atunci când cumperi un produs, legea pornește de la ideea că acesta trebuie să fie conform. Asta înseamnă că trebuie să corespundă descrierii, să funcționeze normal și să poată fi folosit pentru scopul pentru care a fost cumpărat.

Dacă produsul nu îndeplinește aceste condiții, vorbim despre lipsă de conformitate. Practic, nu contează doar dacă este „stricat” în sens clasic, ci dacă nu se comportă așa cum ar fi normal pentru acel tip de bun.

De exemplu, un telefon care se închide singur, un frigider care nu răcește corect sau un aparat electronic sau electrocasnic care nu funcționează constant pot intra în această categorie, chiar dacă problema nu a fost evidentă din prima zi.

Legea oferă, în general, o perioadă de garanție de 2 ani pentru astfel de situații, timp în care consumatorul poate cere remedierea problemei.

Una dintre cele mai importante distincții este între defectele vizibile și cele ascunse.

Defectul vizibil este cel care putea fi observat la momentul cumpărării sau imediat după. De exemplu, dacă un produs are zgârieturi evidente, lipsesc componente sau nu pornește deloc, aceste probleme sunt ușor de identificat. În astfel de cazuri, dacă produsul a fost acceptat în această stare, poate fi mai dificil să invoci ulterior aceleași defecte.

Defectul ascuns este diferit. Este acel defect care nu putea fi observat la momentul cumpărării și apare abia după utilizare. De exemplu, o componentă internă defectă sau o problemă care se manifestă după câteva zile sau săptămâni.

Pentru aceste defecte, legea oferă protecție mai clară. Important este ca problema să fi existat, în realitate, încă de la momentul vânzării, chiar dacă nu era vizibilă.

În momentul în care apare o problemă, consumatorul are mai multe opțiuni. În primul rând, poate cere repararea produsului sau înlocuirea acestuia. Aceste soluții sunt, de regulă, primele care trebuie oferite.

Dacă repararea sau înlocuirea nu sunt posibile sau nu se fac într-un termen rezonabil, atunci se poate ajunge la reducerea prețului sau chiar la restituirea banilor.

Este important că aceste remedii trebuie acordate fără costuri suplimentare pentru consumator. Asta înseamnă că nu ar trebui să plătești pentru reparație sau transport dacă problema ține de lipsa de conformitate.

În practică, termenul în care produsul trebuie adus la conformitate este, în mod obișnuit, unul scurt. De multe ori este vorba despre aproximativ 15 zile, dar fiecare caz se analizează concret.

Un element foarte important este perioada în care apare defectul. Dacă problema apare în primele 6 luni de la cumpărare, legea presupune că defectul exista deja la momentul achiziției. Acest lucru simplifică mult situația pentru consumator, pentru că nu trebuie să demonstreze că produsul era defect din start.

După această perioadă, lucrurile devin mai complicate. Consumatorul trebuie să dovedească faptul că defectul nu a apărut din cauza utilizării necorespunzătoare, ci că exista încă de la început. În unele cazuri, acest lucru poate însemna expertize tehnice sau alte probe.

Primul pas este să anunți vânzătorul cât mai repede după ce descoperi problema. Este important să nu amâni acest moment, pentru că termenul în care faci notificarea poate conta.

Trebuie păstrate toate documentele legate de achiziție, precum bonul fiscal, factura sau orice dovadă a plății. În plus, orice conversație sau mesaj prin care ai semnalat problema poate deveni relevant.

În cazul în care problema nu este rezolvată amiabil, există posibilitatea de a apela la autoritățile de protecție a consumatorului sau, în final, la instanță.

Situațiile de acest tip sunt frecvente, dar modul în care sunt gestionate face diferența. Drepturile există, însă ele trebuie exercitate corect și la timp, în funcție de tipul defectului și de dovezile disponibile.