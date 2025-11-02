Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat, într-un interviu la Antena 3, că este optimist în privința evoluției economiei României și că țara nu va intra în recesiune în acest an. El a precizat că, deși inflația se menține la un nivel ridicat, până la finalul anului 2026 ar urma să revină la 3%.

Ministrul Finanțelor a subliniat că principalele condiții pentru redresarea economiei sunt absorbția accelerată a fondurilor europene și eficientizarea cheltuielilor la toate nivelurile administrației.

Alexandru Nazare a explicat că, în opinia sa, economia românească are potențial de redresare și că revenirea depinde în mare măsură de acțiunile guvernamentale și de responsabilitatea fiecărui minister.

El a declarat că este convins că România își va reveni treptat, dacă va fi menținut un management fiscal prudent și o politică de investiții coerentă.

Ministrul a mai arătat că efectele reale ale măsurilor de austeritate și ale reformelor promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan se vor resimți abia la finalul acestui an.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local. Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a indicat Alexandru Nazare la Antena 3.

În ceea ce privește prognoza economică, el a precizat că pentru 2025 se așteaptă o creștere modestă, de aproximativ 0,6%, potrivit Comisiei de Prognoză, însă a menționat că perspectivele pentru 2026 sunt considerabil mai bune.

Bugetul pentru anul următor ar urma să fie construit pe un Produs Intern Brut estimat la peste 2.000 de miliarde, cu 10 miliarde în granturi nerambursabile, care, potrivit ministrului, vor contribui direct la creșterea economică.

Nazare a adăugat că investițiile publice nu vor fi reduse, ci dimpotrivă, vor fi majorate cu aproximativ opt miliarde de lei. Acesta a punctat că relansarea economică trebuie susținută atât prin fonduri europene, cât și printr-o gestiune mai riguroasă a resurselor interne.

„În primul rând, în continuare, avem o prognoză de creștere pentru 2025. Da, e o creștere mică. Comisia de prognoze a anunțat un procent de 0,6% creștere pe acest an. Dar avem și o prognoză optimistă pentru anul viitor. Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde și cu 10 miliarde în granturi. Aceste granturi sume nerambursabile se vor reflecta în creșterea economică. Și nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare. (…) Investițiile nu scad, sunt opt miliarde în plus la investiții”, a punctat ministrul Finanțelor.

În ciuda optimismului exprimat de Alexandru Nazare, România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană în privința inflației, care se apropie de 10%, de patru ori peste media europeană de 2,4%.

Potrivit analizelor europene, românii se confruntă cu cele mai accentuate scumpiri, în special la alimente și energie, în condițiile în care nivelul veniturilor rămâne printre cele mai scăzute din UE, iar dobânda-cheie este de aproape trei ori mai mare decât media blocului comunitar.