România a obținut aprobarea oficială a PNRR-ului revizuit în Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că decizia vine după un proces lung de discuții tehnice și instituționale cu Comisia Europeană, proces desfășurat în cadrul a trei guverne succesive. El a transmis că perioada intensă de dialog din ultimele patru luni a permis menținerea nivelului maxim al granturilor acordate României.

Nazare a precizat că planul revizuit include o structură simplificată, gândită să reducă presiunea pe bugetul de stat prin diminuarea componentei de împrumut și să asigure o implementare mai eficientă a reformelor.

Ministrul a amintit că România a încasat până acum 10,7 miliarde de euro din PNRR, iar până la finalul anului viitor ar urma să primească o sumă similară.

„Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuții cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce țineau de implementarea planului și renegocierea alocărilor. Responsabilitatea și seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele 4 luni au condus la menținerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României. Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. România a încasat până în prezent 10,7 mld euro din PNRR și urmează să primească până la sfârșitul anului viitor aproximativ acceași sumă. Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde euro împrumuturi. Structura de implementare este împărțită pe șase cereri de plată, trei fiind deja transmise către Comisia Europeană.

Numărul jaloanelor și țintelor a scăzut de la 518 la 390, fără ca ambiția reformelor asumate să fie redusă. Ajustările au vizat eliminarea proiectelor cu risc ridicat de neimplementare și trecerea unor investiții performante din zona de împrumut în cea de grant. Pe lista investițiilor nou introduse se regăsesc capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și achiziția de ambulanțe pentru Departamentul pentru Situații de Urgență.

În aceeași reuniune, au fost aprobate și planurile revizuite ale unor state precum Luxemburg, Belgia, Estonia, Croația și Slovacia.

Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și teme importante pentru consolidarea economiei europene. Miniștrii de finanțe au ajuns la un acord privind un nou regulament ce introduce un tratament tarifar simplificat pentru vânzările online la distanță. Una dintre măsurile aprobate este eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.

România a susținut această eliminare, considerând-o necesară pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și pentru reducerea pierderilor bugetare din taxe vamale și TVA.

Un alt subiect major a fost revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a electricității, parte a pachetului european „Fit for 55”. Discuțiile au arătat că actualul text legislativ necesită ajustări, astfel încât să existe un echilibru între obiectivele climatice și competitivitatea economică a statelor membre.

Miniștrii au salutat eforturile Președinției daneze de a avansa negocierile, subliniind complexitatea dosarului și necesitatea unor clarificări suplimentare în etapele următoare.