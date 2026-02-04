Premierul Ilie Bolojan a spus, la prima conferință de presă din acest an, că băncile internaționale au tras un semnal de alarmă privind datoria României, care în 2026 ar putea să treacă de 60% din PIB.

Întrebat de un jurnalist cât mai poate împrumuta România și ce se va întâmpla cu cererile unor partide de a reduce taxele locale sau de a da diferite ajutoare sociale, premierul a explicat că există doar câteva soluții testate și de alte țări care au trecut prin situații dificile. El a spus că, dacă aceste soluții sunt aplicate bine și responsabil, costurile pentru cetățeni vor fi mai mici și perioada dificilă va fi mai scurtă.

Bolojan a mai precizat că, indiferent cine va conduce țara, România va continua să ia credite și nu se poate opri brusc. Ce contează, a explicat el, este să reducă suma totală a creditelor și dobânzile, care sunt mai mari decât ar trebui, parțial din cauza lipsei de predictibilitate în buget.

În același timp, premierul a spus că România a făcut progrese în gestionarea bugetului și a recâștigat încrederea piețelor. Totuși, el a subliniat că există cheltuieli mari și structurate care trebuie reduse, că veniturile nu s-au încasat cum trebuie din cauza excepțiilor și a întârzierilor, și că s-au făcut investiții mari care au trebuit susținute.

„Nu există decât câteva soluții pe care le-au pus în practică toate țările care au trecut prin astfel de situații dificile ca România. Cu cât aceste soluții sunt puse în practică mai coordonat și cu cât suntem mai responsabili, cu atât costurile pe care le plătesc cetățenii sunt mai mici și perioada se scurtează. Asta înseamnă că, indiferent cine va fi la guvernare, nu vom putea să nu contractăm credite de pe o zi pe alta, deci România va lua în continuare credite. Important este să reducem atât cuantumul acestora, ca sumă totală, dar foarte important este să ne reducem dobânzile. România, din păcate, plătește dobânzi mai mari, pe de o parte din cauza faptului că nu a proiectat predictibilitate bugetară. Dacă am făcut ceva, este că am reușit să ținem bugetul sub control și să recâștigăm încrederea piețelor în România. Am generat însă cheltuieli de bază structurale mari, care trebuie reduse. Nu ne-am încasat veniturile, atât din cauza excepțiilor numeroase, cât și din cauza neîncasării celor stabilite. În plus, din cauza întârzierii în dezvoltare, am avut investiții foarte mari care au trebuit suportate”, a precizat oficialul român.

Bolojan a spus că menținerea stabilității politice este foarte importantă pentru a reduce costurile dobânzilor. El a explicat că este esențial ca direcțiile importante să fie păstrate și ca politica să fie stabilă, indiferent de cine conduce coaliția sau cine este premier. Stabilitatea politică, a spus el, influențează direct dobânzile, estimând că aproximativ 0,5%–1% din acestea depind de percepția de stabilitate și de consecvența măsurilor luate.

El a dat și un exemplu: Italia și-a îmbunătățit ratingul de țară după mulți ani, pentru că a creat impresia de stabilitate. Bolojan a spus că speră ca România să facă același lucru.