Planul anual de finanțare previzionat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 265–275 miliarde de lei. Acest nivel este calculat pentru a acoperi un deficit bugetar situat între 6% și 6,4% din produsul intern brut, precum și refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență.

Potrivit documentului inițiat de Ministerul Finanțelor, cea mai mare parte a necesarului de finanțare ar urma să fie acoperită de pe piața internă. Statul estimează contractarea de datorie publică internă în valoare de aproximativ 160–170 miliarde de lei. În paralel, finanțarea de pe piețele externe este estimată la aproximativ 21 miliarde de euro.

Volumul estimat al finanțării externe ar urma să fie asigurat prin mai multe instrumente. O componentă importantă o reprezintă emisiunile de euroobligațiuni, evaluate la circa 10 miliarde de euro pentru anul 2026. Diferența până la nivelul total estimat ar urma să fie acoperită prin împrumuturi din programe europene și internaționale.

Documentul menționează că sunt avute în vedere fonduri atrase prin PNRR, programul SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale, precum și plasamente private.

În cursul anului 2026 ajung la maturitate euroobligațiuni în valoare totală de aproximativ 3,25 miliarde de euro. Prima scadență este programată pentru 26 februarie, când trebuie rambursată suma de 750 de milioane de euro.

Alte scadențe importante sunt prevăzute pentru 27 septembrie, cu 1,56 miliarde de euro, și pentru 8 decembrie, cu 940 de milioane de euro. Aceste obligații de plată sunt un element esențial în calculul necesarului de finanțare pentru anul viitor.

În acest context, Ministerul Finanțelor propune majorarea valorii totale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes. Plafonul ar urma să crească cu 9 miliarde de euro, de la 90 la 99 de miliarde de euro.

Nota de fundamentare arată că această majorare are în vedere acoperirea unui plan de emisiuni estimat la 10 miliarde de euro aferent anului 2026, luând în considerare și scadențele din această perioadă.

Documentul precizează că suplimentarea plafonului este necesară și pentru a permite realizarea unei prime emisiuni de euroobligațiuni în anul 2027, în valoare de maximum 5 miliarde de euro. Această abordare ține cont de faptul că plafonul programului se eliberează doar la momentul rambursării obligațiunilor ajunse la scadență.

Ultimele scadențe din anul 2026 sunt programate în lunile septembrie și decembrie, în timp ce emisiunile noi sunt realizate, de regulă, în funcție de condițiile de piață, cel mai probabil în prima parte a anului și în trimestrul al treilea.

În anul 2027 sunt scadente trei emisiuni de euroobligațiuni. Două dintre acestea sunt denominate în dolari, în valoare totală de 2,35 miliarde, iar una este în euro, în valoare de 2 miliarde.

Calendarul arată o scadență în 27 februarie 2027 pentru o emisiune de 1,35 miliarde de dolari, o scadență în 19 aprilie pentru o emisiune de 2 miliarde de euro și o scadență în 25 noiembrie pentru o emisiune de un miliard de dolari.

Programul Medium Term Notes reprezintă o facilitate neangajantă, încheiată între Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, și un grup de instituții financiare selectate. În cadrul acestui program pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe, pe baza unei documentații contractuale standard.