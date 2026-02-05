Potrivit analistului de politică externă Ștefan Popescu, România nu reprezintă subiectul central al raportului elaborat de un comitet din Camera Reprezentanților a Statelor Unite. El explică faptul că documentul reflectă în principal o dispută ideologică, economică și strategică între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, în care România apare doar ca un exemplu secundar.

Analistul a arătat că menționarea României trebuie înțeleasă în acest context mai amplu și nu ca o acuzație directă și exclusivă la adresa statului român.

„Principala chestiune este că România nu este vizată în sine. Este citată România, dar raportul reflectă, în primul rând, o dispută ideologică, economică și strategică între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”, explică Ștefan Popescu în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Ștefan Popescu a explicat că dezbaterea privind existența sau lipsa dovezilor este legitimă, dar nu reprezintă miza reală a raportului. În opinia sa, documentul nu a fost conceput pentru a convinge statele menționate, ci pentru a servi drept instrument într-o confruntare politică mai largă.

Analistul consideră că autorii raportului nu își vor schimba poziția în urma unor explicații venite din partea României, deoarece scopul documentului este legat de dinamica internă și externă a politicii americane față de Uniunea Europeană.

„Din păcate, suntem într-un punct în care dovezile contează mai puțin. Autorii acestui raport nu își vor schimba punctul de vedere dacă cineva din România le spune că nu au dreptate. Miza se află, de fapt, în altă parte”, spune analistul.

Potrivit lui Ștefan Popescu, această viziune asupra Uniunii Europene nu este una nouă. El a explicat că perspective similare pot fi identificate și în documente strategice recente ale administrației de la Washington, inclusiv în strategii de securitate care influențează poziționarea externă a Statelor Unite.

În acest context, raportul Congresului apare ca o continuare a unei linii de gândire deja existente în anumite cercuri politice americane.

„Această perspectivă se regăsește, din păcate, și în unele documente strategice americane, inclusiv în noua strategie de securitate a Statelor Unite, care influențează poziționarea și acțiunile externe ale Washingtonului”, subliniază Popescu.

Chiar dacă România nu este ținta principală a raportului, analistul consideră că numărul mare de referințe la România nu este lipsit de semnificație. În opinia sa, acest lucru reflectă stadiul relației bilaterale dintre București și Washington.

Ștefan Popescu a subliniat că frecvența menționărilor spune multe despre capacitatea statului român, a decidenților politici și a noii puteri politice instalate la București de aproximativ nouă luni de a-și face auzită vocea în capitala americană.

„Faptul că România este citată de atât de multe ori arată stadiul relației bilaterale. Ne spune foarte mult despre capacitatea statului român, a decidenților politici și a noii puteri politice instalate la București de aproximativ nouă luni de a se face auzită la Washington”, afirmă Ștefan Popescu.

Analistul a explicat că dificultatea nu ține doar de imagine, ci mai ales de acces și comunicare. Capacitatea de a ajunge la vârful administrației americane și de a transmite mesajele potrivite interlocutorilor potriviți devine esențială într-un context geopolitic tot mai tensionat.

El avertizează că există riscul consolidării unei anumite percepții despre România la Washington pentru o perioadă de cel puțin trei ani, cu efecte greu de anticipat pe termen lung.

„Acesta este elementul care ar trebui să ne producă îngrijorare. Avem cel puțin trei ani în care, la Washington, există o anumită percepție despre România. Trei ani sunt siguri. Ce va fi după, nu știm”, avertizează analistul.

Ștefan Popescu consideră că raportul Congresului nu este un caz izolat. România a mai fost menționată și în alte documente și discursuri oficiale americane recente, uneori în contexte controversate, ceea ce contribuie la formarea unei imagini discutabile în anumite cercuri de decizie.

Analistul a amintit și de discursuri susținute de oficiali americani în foruri internaționale, care, indiferent de fundamentarea lor factuală, pot influența percepția despre România în mediile politice de la Washington.

„Avem și discursul vicepreședintelui Statelor Unite de la München, care a avut o audiență foarte mare. Indiferent dacă se bazează pe fapte reale sau nu, astfel de intervenții contribuie la formarea unei percepții despre România în anumite cercuri de la Washington”, explică el.

În opinia lui Ștefan Popescu, reacțiile de indignare și apărare reflexă nu rezolvă problema de fond. El consideră că miza reală este capacitatea României de a-și construi și transmite coerent mesajele către partenerul strategic american.

„Marea miză a dezbaterilor de acum nu este doar dacă raportul are sau nu dovezi, dacă este corect sau incorect, ci capacitatea noastră de a transmite mesajele potrivite către interlocutorii potriviți”, spune el.

Din această perspectivă, apariția României într-un astfel de raport poate fi interpretată ca un semnal de alarmă pentru politica externă românească și chiar ca un posibil eșec în gestionarea relației cu Statele Unite.

„Faptul că România apare în acest context poate fi considerat și un eșec de politică externă”, afirmă analistul, adăugând că soluția nu poate veni decât prin relansarea dialogului direct cu Washingtonul.

Analistul apreciază că raportul american este mai degrabă un efect decât o cauză. Problema de fond este legată de modul în care România își gestionează relația cu principalul său aliat strategic într-o perioadă de reașezări globale majore.

În lipsa unui dialog real și constant la cel mai înalt nivel cu Washingtonul, există riscul ca anumite percepții negative să se consolideze, cu potențiale consecințe serioase pentru poziționarea României pe termen mediu și lung.