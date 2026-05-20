Discuțiile s-au desfășurat în prezența domnului Angelos Fragkos, director executiv al Camerei de Comerț și Industrie Eleno-Română (HRCC), și a domnului Ioannis Alfieris, secretar general.

Principalul scop al întrevederii a fost informarea cu privire la deschiderea unui birou de reprezentare al Camerei Bilaterale și în Grecia.

„Prezența celor 8.995 de companii cu capital grec în România, cu un capital social subscris de aproximativ 2,45 miliarde de euro, confirmă relațiile economice solide dintre cele două state.

În același timp, Grecia își menține poziția de lider global în sectorul transportului maritim, armatorii greci administrând una dintre cele mai mari flote comerciale din lume și având un rol esențial în comerțul maritim internațional.

În acest context, este necesară identificarea unor alternative la rutele maritime tradiționale, în special Strâmtoarea Hormuz, care reprezintă un punct critic pentru transportul global de petrol și energie”, a declarat Mihai Daraban.

„Camera de Comerț Bilaterală Elenă–Română reunește peste 800 de companii membre, cu un volum cumulat al activității estimat la aproximativ 4 miliarde de euro, contribuind activ la consolidarea relațiilor economice dintre cele două state.

Totodată, Grecia ocupă, în primele luni ale anului 2026, locul 7 în clasamentul investitorilor străini din România, ceea ce confirmă potențialul semnificativ al cooperării economice bilaterale”, a declarat Vasileios Stavrou.

În încheiere, a fost menționat Forumul Strategic Balkan Outward & Regional Cooperation – Cooperare bilaterală Grecia–România, care va avea loc în data de 25 mai 2026, Camera de Comerț și Industrie a României acordând sprijin organizatorilor pentru asigurarea unei participări cât mai ample la acest eveniment dedicat consolidării relațiilor economice bilaterale.