Florin Manole a anunțat că evenimentul are loc în perioada 19–21 ianuarie și este organizat împreună cu miniștrii muncii din Republica Moldova și Macedonia de Nord. În întâlnire sunt implicați și experți ai Băncii Mondiale, alături de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Tema conferinței este dezvoltarea unor servicii sociale mai solide, mai incluzive și mai bine integrate. Ministrul a transmis că obiectivul este legat de îmbunătățirea reală a modului în care funcționează sprijinul social, nu doar de redactarea unor documente cu formulări generale.

El a pus accent pe faptul că participanții analizează ce funcționează în practică și discută cum pot fi îmbunătățite intervențiile astfel încât serviciile să ajungă mai repede și mai bine la cei care au nevoie de ele. Din perspectiva sa, conferința ar urma să funcționeze ca un spațiu de lucru aplicat, unde se caută răspunsuri pentru probleme concrete din regiune.

„România, gazda celei mai importante conferințe regionale: „De la cadrul conceptual, la acțiune: dezvoltarea unor servicii sociale mai solide, mai incluzive și integrate”. Conferința pe care o organizăm (19-21 ianuarie), alături de miniștrii muncii din Republica Moldova, doamna Natalia Plugaru, și din Macedonia de Nord, domnul Fatmir Limani, de experții Băncii Mondiale și de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, este mai mult decât despre documente frumoase sau concluzii generale. Analizăm ce funcționează cu adevărat și discutăm cum facem ca serviciile sociale să ajungă mai repede și mai bine la oameni. Este un laborator de soluții pentru regiune. Aici se caută răspunsuri reale”, spune oficialul.

Florin Manole a explicat că, în ceea ce îl privește, miza s-a schimbat față de abordările clasice. El a arătat că nu este vorba despre a produce încă o strategie, ci despre implementare, măsurarea rezultatelor și corectarea din mers atunci când unele măsuri nu dau efectele așteptate.

Ministrul a precizat că reformele din zona serviciilor sociale nu pot fi făcute doar din birou și nici nu pot fi impuse exclusiv de sus în jos. În schimb, ele trebuie construite împreună cu oamenii din teren, cu cei care cunosc problemele reale din comunități și care lucrează direct cu beneficiarii.

Totodată, el a insistat asupra ideii că soluțiile trebuie adaptate comunităților diferite, pentru că realitățile din teritoriu nu sunt identice. În acest sens, a transmis că unele măsuri pot avea rezultate bune într-un loc și efecte slabe în altul, iar sistemul trebuie să fie suficient de flexibil încât să poată fi ajustat.